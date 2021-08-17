Пэрис Хилтон показала свою самую дорогую сумку за $65 тысяч (видео)

Эту сумку светская львица называет своим "самым роскошным приобретением".

Светская львица, а с недавних пор и ведущая кулинарного шоу для очень богатых Пэрис Хилтон показала, что готова тратить на красивые вещи солидные суммы. Так, во время "тура по шкафам" журнала Elle она показала сумку, которая является самым дорогим приобретением в ее гардеробе, забитом дизайнерскими нарядами и аксессуарами.

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Речь идет о сумке Hermès Birkin цвета Rose Tyrien, сделанной на заказ и украшенной 60 тысячами кристаллов Сваровски, которая обошлась модной блондинке в $65 тысяч.

"Я люблю Hermès, и мне нравится эта сумка. Если бы я была сумкой, это была бы я", – отметила Пэрис.

Желанная сумка заполнила давно пустующее место в ее шкафу, когда группа подростков, известная как Bling Ring, ограбила Хилтон, украв 20 дорогих сумок Birkin в 2008 году.

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"С тех пор, как Bling Ring ворвалась в мой дом и украла мою коллекцию Birkin, я искала эту редкую Birkin цвета Rose Tyrien. Ей удалось найти нужную вещь у посредника Privé Porter в Майами, который занимается продажей этих сумок.

Мишель Берк, основательница Privé Porter, рассказала изданию, что в сумке есть кристаллы пяти разных размеров, которые наложила женщина-мастерица.

Теперь эта вещь занимает почетное место в гардеробе Хилтон, наряду с культовыми нарядами, в том числе с белым платьем, которое она надевала, когда ее жених Картер Реум сделал предложение в феврале.

Редкий дизайн сумки, о которой идет речь, – не единственный. В марте звезда отправилась в очередной поход по магазинам Privé Porter, со своей чихуахуа по кличке Даймонд, у которой была личная сумочка Hermès Kelly за $5500.

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Напомним, недавно Пэрис Хилтон опровергла слухи о беременности, о которой ранее написали ряд СМИ, и заверила, что думает лишь о том, чтобы хорошо выглядеть на собственной свадьбе, запланированной на следующий год.