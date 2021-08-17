Періс Хілтон показала свою найдорожчу сумку за $ 65 тисяч (відео)

Цю сумку світська левиця називає своїм "найрозкішнішим придбанням".

Світська левиця, а з недавніх пір і ведуча кулінарного шоу для дуже багатих Періс Хілтон показала, що готова витрачати на красиві речі солідні суми. Так, під час "туру по шафах" журналу Elle вона показала сумку, яка є найдорожчим придбанням в її гардеробі, забитому дизайнерськими нарядами й аксесуарами.

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Йдеться про сумку Hermès Birkin кольору Rose Tyrien, зроблену на замовлення та прикрашену 60 тисячами кристалів Сваровскі, яка обійшлася модній блондинці в $ 65 тисяч.

"Я люблю Hermès, і мені подобається ця сумка. Якби я була сумкою, це була б я", — зазначила Періс.

Бажана сумка заповнила давно порожнє місце в її шафі, коли група підлітків, відома як Bling Ring, пограбувала Хілтон, вкравши 20 дорогих сумок Birkin у 2008 році.

[ + – ] Періс Хілтон похвалилась розкішним гардеробом

"З тих пір, як Bling Ring увірвалася в мій будинок і вкрала мою колекцію Birkin, я шукала цю рідкісну Birkin кольору Rose Tyrien". Їй вдалося знайти потрібну річ у посередника Privé Porter в Майамі, який займається продажем цих сумок.

Мішель Берк, засновниця Privé Porter, розповіла виданню, що в сумці є кристали п'яти різних розмірів, які наклала жінка-майстриня.

Тепер ця річ займає почесне місце в гардеробі Хілтон поряд із культовими нарядами, в тому числі з білою сукнею, яку вона надягала, коли її наречений Картер Реума зробив пропозицію в лютому.

Рідкісний дизайн сумки, про яку йдетьс, — не єдиний. У березні зірка відправилася в черговий похід по магазинах Privé Porter, зі своєю чихуахуа на прізвисько Даймонд, у якої була особиста сумочка Hermès Kelly за $ 5500.

[ + – ] Собака Періс Хілтон може похвалитися особистої сумочкою Hermès Kelly за $ 5500.

Нагадаємо, нещодавно Періс Хілтон спростувала чутки про вагітність, про яку раніше написали ряд ЗМІ, і запевнила, що думає лише про те, щоб мати хороший вигляд на власному весіллі, запланованому на наступний рік.