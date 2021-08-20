Домработница Бритни Спирс обвинила певицу в нападении

Экономка артистки написала заявление в полицию, и сейчас расследование инцидента продолжается.

Не успела Бритни Спирс порадоваться тому, что ее отец Джейми Спирс решил отказаться от опекунства над ней, как ей уже грозит новое судебное разбирательство, сообщает NBS News.

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Домработница артистки обвинила поп-икону в том, что та ударила ее в своем доме в Южной Калифорнии, согласно данным шерифа округа Вентура. Женщина утверждает, что Спирс выбила у нее из рук телефон.

Экономка сначала вызвала в дом полицию, а затем пошла в участок шерифа, чтобы написать заявление. Правоохранители Депутаты пытались связаться с Бритни, но она не захотела с ними разговаривать, заявили в офисе шерифа.

Результаты полицейского расследования будут направлены в окружную прокуратуру округа Вентура для возможного рассмотрения обвинения в совершении проступка.

Адвокат Спирс Мэтью Розенгарт, бывший федеральный прокурор, уже назвал это обвинение "сенсационным бульварным кормом".

"Это не что иное, как преувеличенный предполагаемый проступок, связанный с "он сказал, что она сказала" о сотовом телефоне, без ударов и, очевидно, без каких-либо повреждений. Любой может предъявить обвинение. Это должно было быть немедленно закрыто".

39-летняя Спирс пытается отстранить своего отца, Джеймса "Джейми" Спирс, от опекунства, заявив, что она отказывается выступать до тех пор, пока он контролирует ее. Во время дачи показаний 23 июня она сказала судье Верховного суда округа Лос-Анджелес Бренде Пенни, что ее отец разрушил ее жизнь и "любил" слышать ее боль, когда он проявлял свою власть над ней.

Спирс утверждала, что ее опекунство было "оскорбительным" и что, если она не подчинится требованиям отца или руководства, ей угрожали ограничить встречи с ее детьми.

Хотя Джейми Спирс уже заявил, что сложит с себя обязанности опекуна, это не значит, что за Бритни никто не будет присматривать. на должность будет назначен другой человек.