Домробітниця Брітні Спірс звинуватила співачку в нападі

Домробітниця артистки написала заяву в поліцію, і наразі розслідування інциденту триває.

Не встигла Брітні Спірс порадіти тому, що її батько Джеймі Спірс вирішив відмовитися від опікунства над нею, як їй уже загрожує новий судовий розгляд, повідомляє NBS News.

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Домробітниця артистки звинуватила поп-ікону в тому, що та вдарила її у своєму будинку в Південній Каліфорнії, згідно з даними шерифа округу Вентура. Жінка стверджує, що Спірс вибила в неї з рук телефон.

Покоївка спочатку викликала в будинок поліцію, а потім пішла в дільницю шерифа, щоб написати заяву. Правоохоронці намагалися зв'язатися з Брітні, але вона не захотіла з ними розмовляти, заявили в офісі шерифа.

Результати поліцейського розслідування будуть направлені в окружну прокуратуру округу Вентура для можливого розгляду звинувачення в скоєнні злочину.

Адвокат Спірс Метью Розенгарт, колишній федеральний прокурор, уже назвав це звинувачення "сенсаційним бульварним кормом".

"Це не що інше, як перебільшений передбачуваний проступок, пов'язаний з "він сказав, що вона сказала" про стільниковий телефон, без ударів і, очевидно, без будь-яких пошкоджень. Будь-хто може звинуватити. Це повинно було бути негайно закрито".

39-річна Спірс намагається усунути свого батька, Джеймса "Джеймі" Спірса, від опікунства, заявивши, що вона відмовляється виступати до тих пір, поки він контролює її. Під час надання свідчень 23 червня вона сказала судді Верховного суду округу Лос-Анджелес Бренді Пенні, що її батько зруйнував її життя і "любив" відчувати її біль, коли він проявляв свою владу над нею.

Спірс стверджувала, що її опікунство було "образливим" і що, якщо вона не підкориться вимогам батька або керівництва, їй погрожували обмежити зустрічі з її дітьми.

Хоча Джеймі Спірс уже заявив, що відмовиться від обов'язків опікуна, це не означає, що за Брітні ніхто не буде доглядати. На посаду буде призначено іншу людину.