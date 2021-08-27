Китти Спенсер выгуляла босоножки за $1645 на престижном итальянском курорте (фото)

Племянница принцессы Дианы продолжает блистать в нарядах от одного из самых знаменитых домов моды.

Племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер поделилась новым фото, сделанном на побережье Амальфи, престижном среди богатых и знаменитых месте отдыха в Италии. Снимок, на котором она позирует у роскошного Палаццо Авино, молодая жена миллионера Майкла Льюиса традиционно опубликовала на своей странице в Instagram.

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Недавно Китти вернулась из Англии, куда летала на свадьбу близкой подруги леди Джемаймы Герберт, и теперь снова наслаждается итальянскими красотами, позируя в роскошных нарядах на фоне исторических достопримечательностей.

В кадре она предстает в облегающем платье миди со сборками из прозрачного тюля от Dolce & Gabbana, дополнив образ босоножками на каблуке за 1200 фунтов стерлингов ($1645), эффектными серьгами и подходящей золотой сумкой. Волосы леди Спенсер собрала в гладкую невысокую прическу.

[ + – ] Китти Спенсер на побережье Амальфи Фото: Скриншот

Еще на одном фото она престала в цветочном платье до колена и розовых шлепанцах, также от Dolce & Gabbana. Китти Спенсер позирует на фоне скалистых склонов Позитано.

Представительница одной из самых знаменитых семей Великобритании является послом модного дома Dolce & Gabbana, поэтому практически все ее образы отличает сдержанная роскошь.

Как известно, именно Доменико Дольче и Стефано Габбана создали для Китти пять нарядов для ее свадьбы. Главный наряд имел длинные рукава, пышные плечи и пышную юбку, во многом напоминая свадебное платье ее матери Виктории Локвуд, которое она надевала в 1989 году.

Среди других нарядов особое внимание обращали расписанное вручную платье с яркими цветами и платье с вышивкой для предсвадебного ужина.

Напомним, Китти Спенсер рассказала в соцсети, какие чувства испытывала на собственной свадьбе. Торжество не омрачил даже тот факт, что отец невесты, Чарльз Спенсер, не был на церемонии, а затем даже не упомянул о ней в своем аккаунте.