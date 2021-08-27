Кітті Спенсер вигуляла босоніжки за $1 645 на престижному італійському курорті (фото)

Племінниця принцеси Діани продовжує виблискувати в нарядах від одного з найзнаменитіших будинків моди.

Племінниця принцеси Діани леді Кітті Спенсер поділилася новим фото, зробленому на узбережжі Амальфі, престижному серед багатих і знаменитих місці відпочинку в Італії. Знімок, на якому вона позує біля розкішного Палаццо Авіно, молода дружина мільйонера Майкла Льюїса традиційно опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно Кітті повернулася з Англії, куди літала на весілля близької подруги леді Джемайми Герберт, і тепер знову насолоджується італійськими красотами, позуючи в розкішному вбранні на тлі історичних пам'яток.

У кадрі вона постає у відвертій сукні міді зі складками з прозорого тюлю від Dolce & Gabbana, доповнивши образ босоніжками на підборах за 1 200 фунтів стерлінгів ($1 645), ефектними сережками і золотою сумкою. Волосся леді Спенсер зібрала в гладку невисоку зачіску.

[ + – ] Кітті Спенсер на узбережжі Амальфі Фото: Скриншот

Ще на одному фото вона постала в квітковій сукні до коліна і рожевих капцях, також від Dolce & Gabbana. Кітті Спенсер позує на тлі скелястих схилів Позітано.

Представниця однієї з найзнаменитіших родин Великобританії є амбасадоркою модного будинку Dolce & Gabbana, тому практично всі її образи відрізняє стримана розкіш.

Як відомо, саме Доменіко Дольче і Стефано Габбана створили для Кітті п'ять нарядів для її весілля. Головний наряд мав довгі рукави, пишні плечі та пишну спідницю, багато в чому нагадуючи весільну сукню її матері Вікторії Локвуд, яку вона вдягала в 1989 році.

Серед інших нарядів особливу увагу звертали на розписану вручну сукню з яскравими квітами і сукню з вишивкою для передвесільної вечері.

Нагадаємо, Кітті Спенсер розповіла в соцмережі, які почуття відчувала на власному весіллі. Торжество не затьмарив навіть той факт, що батько нареченої, Чарльз Спенсер, не був на церемонії, а потім навіть не згадав про неї у своєму акаунті.