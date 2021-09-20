Стало известно, кто в королевской семье унаследует титул принцессы Дианы

Королевская семья пока никак не комментирует информацию, обнародованную журналистами.

Титул принцессы Уэльской, который до самой смерти носила первая супруга принца Чарльза и мать наследников британского престола Уильяма и Гарри Диана, может передаться представительнице королевской семье Великобритании. Наиболее вероятной его преемственницей издание The Sun называет герцогиню Кэмбриджскую.

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Когда принц Чарльз станет королем, его прежний титул принца Уэльского перейдет к его первенцу принцу Уильяму, что даст Кейт возможность принять титул, который, как известно, был связан с Дианой. Что касается нынешней супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз, то она носит титул герцогини Корнуолльской. По понятным причинам после свадьбы она не стала брать титул, который носила всеми любимая принцесса Диана.

Титул принцессы Уэльской не использовался с тех пор, как Диана получила его в 1981 году, став женой наследника престола. После развода он остался при ней.

Теперь, согласно Express, считается, что Кейт может принять титул раньше, чем предполагалось. По мнению королевских экспертов, королева может "отказаться от своих полномочий" через два года, что приведет к изменению титулов каждого высокопоставленного члена монаршей семьи.

Кейт Миддлтон давно называют будущей королевой Великобритании, а ее дядя даже объяснил, почему именно она заслуживает стать ею.

Напомним, на прошлой неделе Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после двухмесячного отсутствия. Столь длительное отсутствие герцогини на виду породило множество слухов, начиная от четвертой беременности и заканчивая состоянием здоровья.