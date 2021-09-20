Стало відомо, хто в королівській родині успадкує титул принцеси Діани

Королівська родина поки ніяк не коментує інформацію, оприлюднену журналістами.

Титул принцеси Уельської, який аж до смерті носила перша дружина принца Чарльза і мати спадкоємців британського престолу Вільяма та Гаррі Діана, може передатися представниці королівської сім'ї Великобританії. Найбільш імовірною його спадкоємицею видання The Sun називає герцогиню Кембриджську.

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Коли принц Чарльз стане королем, його колишній титул принца Уельського перейде до його первістка принца Вільяма, що дасть Кейт можливість прийняти титул, який, як відомо, був пов'язаний з Діаною. Що стосується нинішньої дружини принца Чарльза Камілли Паркер-Боулз, то вона носить титул герцогині Корнуолльскої. Зі зрозумілих причин після весілля вона не взяла титул, який носила всіма улюблена принцеса Діана.

Титул принцеси Уельської не використовувався з тих пір, як Діана отримала його в 1981 році, ставши дружиною спадкоємця престолу. Після розлучення він залишився при ній.

Тепер, згідно з Express, вважається, що Кейт може прийняти титул раніше, ніж передбачалося. На думку королівських експертів, королева може "відмовитися від своїх повноважень" через два роки, що призведе до зміни титулів кожного високопоставленого члена монаршої родини.

Кейт Міддлтон давно називають майбутньою королевою Великобританії, а її дядько навіть пояснив, чому саме вона заслуговує стати нею.

Нагадаємо, минулого тижня Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після двомісячної відсутності. Настільки тривала відсутність герцогині породила безліч чуток, починаючи від четвертої вагітності та закінчуючи станом здоров'я.