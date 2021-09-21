Принца Гарри и Меган Маркл высмеяли во время церемонии "Эмми"

По словам Седрика, реальные события в жизни королевской семьи Великобритании куда интереснее, чем сериал "Корона".

Герцоги Сассекские стали объектами шуток со стороны комика Седрика "Развлекателя", который высмеял интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри на церемонии "Эмми", сообщает Mirror.

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В то время, как оригинальный сериал о жизни королевской семьи "Корона" собирал награды, ведущий не преминул пошутить над улетевшими в США принцем и его супругой. В частности, во время своего вступительного монолога комик, настоящее имя которого Седрик Антонио Кайлс, отметил, что насколько бы грандиозным не был упомянутый сериал, он "бледнеет по сравнению с настоящей монархией".

[ + – ] Седрик "Развлекатель"Актер и комик Фото: Getty Images

"Оооо, я имею в виду то интервью Опры с принцем Гарри и Меган. Это был настоящий чай, не так ли?!… Меган должна винить этого мальчика, потому что он отказался от своего трона быстрее, чем Эдди Мерфи в "Поездке в Америку", – веселил публику 57-летний артист.

Затем он продолжил обсуждение заявлений Меган и Гарри о том, что член королевской семьи спросил, насколько темной будет кожа Арчи до его рождения в 2019 году:

"Не могу поверить, что они так говорили об этом маленьком ребенке, маленьком Арчи. Каким темным будет этот маленький ребенок. Им нужен маленький Арчи! Чарльз не умеет танцевать, кто еще научит их, как работать в TikTok. Я просто вижу это сейчас, малыш Арчи с королевой, типа "Давай, бабуля!"".

[ + – ] Шутки Седрика публика воспринимала неоднозначно

Как отмечают СМИ, актер Джош О'Коннор, сыгравший в "Короне" принца Чарльза и получивший награду за лучшую мужскую роль, выглядел немного смущенным, слушая шутки Седрика насчет королевской семьи.

Сериал "Корона" наряду с "Ходом королевы" стал триумфатором премии "Эмми". Оба проекта получили по 11 наград. Байопик о жизни семьи Елизаветы II отметили как лучший драматический сериал. Статуэтки также были вручены за лучший сценарий, лучшую режиссуру, а Оливия Колман, сыгравшая королеву, Джош О'Коннор, воплотивший принца Чарльза, Джиллиан Андерсон за роль Маргарет Тэтчер и Тобиас Мензис за роль принца Филиппа получили свои заслуженные награды.

На премию также было номинировано и интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри, которое вышло в марте и отметилось последовавшими за ним скандалами. Его выдвинули в номинации "Выдающийся научно-популярный сериал или специальный выпуск". Однако награду получить герцогам не удалось. В этой номинации победил проект Стэнли Туччи "В поисках Италии", в рамках которого актер путешествует по стране и рассказывает об истории региональных кухонь.

Напомним, что герцогов Сассекских освистали во время вручения Национальной телевизионной премии в Лондоне. Это произошло в тот момент, когда присутствующим начали показывать "лучшие телевизионные моменты" и в том числе эпизоды из скандального интервью Меган Маркл.