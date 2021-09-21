Відомий комік висміяв інтерв'ю Меган Маркл і королівську сім'ю на премії "Еммі"

За словами Седріка, реальні події в житті королівської родини Великобританії куди цікавіші, ніж серіал "Корона".

Герцоги Сассекські стали об'єктами жартів з боку коміка Седріка "Розважальника", який висміяв інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі на церемонії "Еммі", повідомляє Mirror.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У той час, як оригінальний серіал про життя королівської сім'ї "Корона" збирав нагороди, ведучий не забув пожартувати над принцом і його дружиною, які полетіли до США. Зокрема, під час свого вступного монологу комік, справжнє ім'я якого Седрік Антоніо Кайлс, зазначив, що наскільки б грандіозним не був згаданий серіал, він "блідне порівняно зі справжньою монархією".

[ + – ] Седрік "Розважальник" Актор і комік Фото: Getty Images

"Оооо, я маю на увазі те інтерв'ю Опри з принцом Гаррі і Меган. Це був справжній чай, чи не так?! … Меган повинна звинувачувати цього хлопчика, тому що він відмовився від свого трону швидше, ніж Едді Мерфі в "Поїздці в Америку", — веселив публіку 57-річний артист.

Потім він продовжив обговорення заяв Меган і Гаррі про те, що член королівської сім'ї запитав, наскільки темною буде шкіра Арчі до його народження у 2019 році:

"Не можу повірити, що вони так говорили про цю маленьку дитину, маленького Арчі. Яким темним буде цей малюк. Їм потрібен маленький Арчі! Чарльз не вміє танцювати, хто ще навчить їх, як працювати в TikTok. Я просто бачу це зараз, малюк Арчі з королевою, типу "Давай, бабулю!"".

[ + – ] Жарти Седріка публіка сприймала неоднозначно

Як зазначають ЗМІ, актор Джош О'Коннор, який зіграв у "Короні" принца Чарльза й отримав нагороду за кращу чоловічу роль, виглядав трохи збентеженим, слухаючи жарти Седріка про королівську сім'ю.

Серіал "Корона" поряд з "Ходом королеви" став тріумфатором премії "Еммі". Обидва проекти отримали по 11 нагород. Байопік про життя сім'ї Єлизавети II відзначили як кращий драматичний серіал. Статуетки також були вручені за кращий сценарій, кращу режисуру, а Олівія Колман, яка зіграла королеву, Джош О'Коннор, який втілив принца Чарльза, Джилліан Андерсон за роль Маргарет Тетчер і Тобіас Мензіс за роль принца Філіпа отримали свої заслужені нагороди.

На премію також було номіновано й інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі, яке вийшло в березні і відзначилося скандалами, що послідували за ним. Його висунули в номінації "Видатний науково-популярний серіал або спеціальний випуск". Однак, нагороду отримати герцогам не вдалося. У цій номінації переміг проект Стенлі Туччі "У пошуках Італії", у межах якого актор подорожує по країні і розповідає про історію регіональних кухонь.

Нагадаємо, що герцогів Сассекських освистали під час вручення Національної телевізійної премії в Лондоні. Це сталося в той момент, коли присутнім почали показувати "кращі телевізійні моменти" і зокрема епізоди зі скандального інтерв'ю Меган Маркл.