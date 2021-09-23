Полуголая и с розой в зубах: Ирина Шейк снялась для бренда Replay

Модель позировала итальянскому фэшн-фотографу Джампауло Сгуре.

35-летняя российская супермодель Ирина Шейк стала лицом капсульной коллекции бренда Replay Jeans под названием Rose Label. Видео со съемок она поделилась на своей странице в соцсети.

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Знаменитость позировала известному итальянскому фотографу Джампауло Сгуре, который снимал модель в новых вещах из коллекции, а также в весьма откровенных образах. Так, на одном из кадров Ирина предстает обнаженной, прикрывая тело букетом роз, а также с цветком в зубах. На рекламном видео россиянка позирует лишь в джинсах.

Ирина Шейк, считают авторы рекламной кампании, – воплощение женственности, акцент на которую как раз и сделан в новой коллекции джинсовой одежды. Фотографии модели в джинсах от Replay с нашивкой с изображением розы появятся в итальянских журналах, интернет-СМИ, а также на макси-билбордах в наружной рекламе.

В коллекцию вошли не только джинсы, шорты и комбинезоны с эффектом поношенности, но также топы, свитшоты, футболки и верхняя одежда. Все они украшены розой, которая, по задумке маркетологов, является "аутентичным и вневременным символом.

[ + – ] Ирина Шейк в рекламе бренда джинсов Replay

Коллекция, анонсированная в рамках эксклюзивного партнерства с немецким ритейлером Breuninger, будет доступна с середины сентября в магазинах Replay и онлайн в магазине бренда.

Напомним, недавно Ирина Шейк остригла свои длинные волосы, сделав прическу-каре. В таком виде она появилась на Met Gala.