Напів гола і з трояндою в зубах: Ірина Шейк знялася для бренду Replay

Модель позувала італійському фешн-фотографу Джампауло Сгурі.

35-річна російська супермодель Ірина Шейк стала обличчям капсульної колекції бренду Replay Jeans під назвою Rose Label. Відео зі зйомок вона поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

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Знаменитість позувала відомому італійському фотографу Джампауло Сгурі, який знімав модель у нових речах із колекції, а також у дуже відвертих образах. Так, на одному з кадрів Ірина постає оголеною, прикриваючи тіло букетом троянд, а також з квіткою в зубах. На рекламному відео росіянка позує лише в джинсах.

Ірина Шейк, вважають автори рекламної кампанії, — втілення жіночності, акцент на яку якраз і зроблений у новій колекції джинсового одягу. Фотографії моделі в джинсах від Replay з нашивкою з зображенням троянди з'являться в італійських журналах, інтернет-ЗМІ, а також на максібілбордах у зовнішній рекламі.

До колекції увійшли не тільки джинси, шорти та комбінезони з ефектом поношеного, але також топи, світшоти, футболки і верхній одяг. Всі вони прикрашені трояндою, яка, за задумом маркетологів, є "автентичним і позачасовим символом".

[ + – ] Ірина Шейк у рекламі бренду джинсів Replay

Колекція, анонсована в межах ексклюзивного партнерства з німецьким рітейлером Breuninger, буде доступна з середини вересня в магазинах Replay й онлайн в магазині бренду.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Шейк обстригла своє довге волосся, зробивши зачіску-каре. У такому вигляді вона з'явилася на Met Gala.