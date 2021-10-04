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Зои Кравиц снялась в откровенной фотосессии и рассказала о своем разводе

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Фото: AnOther

Актриса рассказала, что использовала свои переживания для создания музыки

Актриса Зои Кравиц, звезда сериала "Маленькая большая ложь" впервые после развода с актером Карлом Глусманом рассказала о своих чувствах. И позировала для весьма откровенных фотографий. Об этом пишет издание AnOther.

Свадьбу Зои и Карл сыграли в парижском доме ее отца, известного рок-музыканта Ленни Кравица. Однако брак продлился недолго. Пара развелась уже через полтора года. В беседе с журналистом актриса рассказала о том, что чувствовала во время и после разрыва.

Как оказалось, свои переживания Зои использовала как творческую энергию для создания музыки — последние несколько лет она работает над новым альбомом.

зои кравиц, откровенная фотосессия, зои кравиц топлесс, зои кравиц развод
Фото: AnOther
зои кравиц, откровенная фотосессия, зои кравиц топлесс, зои кравиц развод
Фото: AnOther

"Я писала его в течение долгого времени, бессознательно фиксируя этот спектр эмоций. Теперь интересно оглянуться назад и увидеть, что я думала тогда — и как это изменилось. Альбом очень личный. Он о любви и о потере. Я вышла замуж, а потом развелась. Расставания — это грустно, но в то же время прекрасно", — призналась Кравиц.

"Речь идет о грусти и радости, начале и финале. Это сложно описать, ведь ты балансируешь между горем и взволнованы тем, что вас ждет впереди", — рассказала актриса и призналась, что раньше играла в группе, но теперь занялась сольной карьерой, потому как времени на группу у нее больше нет.

Она снимается в новом фильме о Бэтмене в роли Женщины-Кошки и поглощена этим процессом. Ведь соперничать ей придется с актрисами, которые исполняли эту роль ранее, а это большая компания. Ранее роль Селины Кайл, она же Женщина-Кошка, исполняли Ли Меривезер, Эрта Китт, Мишель Пфайффер, Холли Берри и Энн Хэтэуэй.

зои кравиц, откровенная фотосессия, зои кравиц топлесс, зои кравиц развод
Фото: AnOther
зои кравиц, откровенная фотосессия, зои кравиц топлесс, зои кравиц развод
Фото: AnOther

"Мой агент позвонил мне и сказал: "Они снимают фильм о Бэтмене и там есть роль Женщины-Кошки. Ты в списке актрис на эту роль". Я поехала в Лос-Анджелес и встретилась с Мэттом Ривзом, режиссером и сценаристом. Я рассказала ему, как вижу эту роль и прошла прослушивание. Я также предложила некоторые правки, которые Мэтт принял. Мэтт написал действительно интересную историю со сложным персонажем. Все, что я хотела, — это воздать должное этой истории", - призналась Зои. Напомним, в грядущем фильме роль Бэтмена досталась Роберту Паттинсону. Кинокомикс выйдет в прокат в США 4 марта 2022 года. Премьера "Бэтмена" дважды откладывалась из-за пандемии COVID-19.

Зои Кравиц, фотосессия, откровенная фотосессия, зои кравиц топлесс
Фотосессия Зои Кравиц
Фото: AnOther
Зои Кравиц, фотосессия, откровенная фотосессия, зои кравиц топлесс
Фотосессия Зои Кравиц
Фото: AnOther
Зои Кравиц, фотосессия, откровенная фотосессия, зои кравиц топлесс
Фотосессия Зои Кравиц
Фото: AnOther
Зои Кравиц, фотосессия, откровенная фотосессия, зои кравиц топлесс
Фотосессия Зои Кравиц
Фото: AnOther
Зои Кравиц, фотосессия, откровенная фотосессия, зои кравиц топлесс
Зои Кравиц, фотосессия, откровенная фотосессия, зои кравиц топлесс
Зои Кравиц, фотосессия, откровенная фотосессия, зои кравиц топлесс
Зои Кравиц, фотосессия, откровенная фотосессия, зои кравиц топлесс

Также Зои работает над собственным проектом: "Остров кисок". Главную роль в фильме исполнит Ченнинг Татум. О романе с которым актриса не говорит. Однако пара периодически появляется вместе на светских мероприятиях и их частенько видят вместе. О своем режиссерском дебюте Зои говорит просто.

"Мне очень повезло, что я могу зарабатывать на жизнь творчеством. Я просто хочу повеселиться, исследовать и бросить вызов различным сторонам себя. Это заставляет меня чувствовать себя живой", — признается она.

Съемки фильма. По словам актрисы, а теперь уже и режиссера, начнутся в конце 2021 года. Зои говорит, что очень нервничает, но готова к трудностям. "Я знаю, что я хочу сделать. Я собираюсь многому научиться, это будет сложно, но цель мне ясна", — резюмирует она.