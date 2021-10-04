Зои Кравиц снялась в откровенной фотосессии и рассказала о своем разводе

Актриса рассказала, что использовала свои переживания для создания музыки

Актриса Зои Кравиц, звезда сериала "Маленькая большая ложь" впервые после развода с актером Карлом Глусманом рассказала о своих чувствах. И позировала для весьма откровенных фотографий. Об этом пишет издание AnOther.

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Свадьбу Зои и Карл сыграли в парижском доме ее отца, известного рок-музыканта Ленни Кравица. Однако брак продлился недолго. Пара развелась уже через полтора года. В беседе с журналистом актриса рассказала о том, что чувствовала во время и после разрыва.

Как оказалось, свои переживания Зои использовала как творческую энергию для создания музыки — последние несколько лет она работает над новым альбомом.

Фото: AnOther Фото: AnOther

"Я писала его в течение долгого времени, бессознательно фиксируя этот спектр эмоций. Теперь интересно оглянуться назад и увидеть, что я думала тогда — и как это изменилось. Альбом очень личный. Он о любви и о потере. Я вышла замуж, а потом развелась. Расставания — это грустно, но в то же время прекрасно", — призналась Кравиц.

"Речь идет о грусти и радости, начале и финале. Это сложно описать, ведь ты балансируешь между горем и взволнованы тем, что вас ждет впереди", — рассказала актриса и призналась, что раньше играла в группе, но теперь занялась сольной карьерой, потому как времени на группу у нее больше нет.

Она снимается в новом фильме о Бэтмене в роли Женщины-Кошки и поглощена этим процессом. Ведь соперничать ей придется с актрисами, которые исполняли эту роль ранее, а это большая компания. Ранее роль Селины Кайл, она же Женщина-Кошка, исполняли Ли Меривезер, Эрта Китт, Мишель Пфайффер, Холли Берри и Энн Хэтэуэй.

Фото: AnOther Фото: AnOther

"Мой агент позвонил мне и сказал: "Они снимают фильм о Бэтмене и там есть роль Женщины-Кошки. Ты в списке актрис на эту роль". Я поехала в Лос-Анджелес и встретилась с Мэттом Ривзом, режиссером и сценаристом. Я рассказала ему, как вижу эту роль и прошла прослушивание. Я также предложила некоторые правки, которые Мэтт принял. Мэтт написал действительно интересную историю со сложным персонажем. Все, что я хотела, — это воздать должное этой истории", - призналась Зои. Напомним, в грядущем фильме роль Бэтмена досталась Роберту Паттинсону. Кинокомикс выйдет в прокат в США 4 марта 2022 года. Премьера "Бэтмена" дважды откладывалась из-за пандемии COVID-19.

[ + – ] Фотосессия Зои Кравиц Фото: AnOther [ + – ] Фотосессия Зои Кравиц Фото: AnOther [ + – ] Фотосессия Зои Кравиц Фото: AnOther [ + – ] Фотосессия Зои Кравиц Фото: AnOther

Также Зои работает над собственным проектом: "Остров кисок". Главную роль в фильме исполнит Ченнинг Татум. О романе с которым актриса не говорит. Однако пара периодически появляется вместе на светских мероприятиях и их частенько видят вместе. О своем режиссерском дебюте Зои говорит просто.

"Мне очень повезло, что я могу зарабатывать на жизнь творчеством. Я просто хочу повеселиться, исследовать и бросить вызов различным сторонам себя. Это заставляет меня чувствовать себя живой", — признается она.

Съемки фильма. По словам актрисы, а теперь уже и режиссера, начнутся в конце 2021 года. Зои говорит, что очень нервничает, но готова к трудностям. "Я знаю, что я хочу сделать. Я собираюсь многому научиться, это будет сложно, но цель мне ясна", — резюмирует она.