Зої Кравітц знялася у відвертій фотосесії і розповіла про своє розлучення

Акторка розповіла, що використовувала свої переживання для створення музики.

Акторка Зої Кравітц, зірка серіалу "Маленька велика брехня" вперше після розлучення з актором Карлом Глусманом розповіла про свої почуття. І позувала для вельми відвертих фотографій. Про це пише видання AnOther.

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Весілля Зої і Карл зіграли в паризькому будинку її батька, відомого рок-музиканта Ленні Кравітца. Однак шлюб тривав недовго. Пара розлучилася вже через півтора року. У бесіді із журналістом акторка розповіла про те, що відчувала під час і після розриву.

Як з'ясувалося, свої переживання Зої використовувала як творчу енергію для створення музики — останні кілька років вона працює над новим альбомом.

Фото: AnOther Фото: AnOther

"Я писала його протягом довгого часу, несвідомо фіксуючи цей спектр емоцій. Тепер цікаво озирнутися назад і побачити, що я думала тоді — і як це змінилося. Альбом дуже особистий. Він про любов і про втрату. Я вийшла заміж, а потім розлучилася. Розставання — це сумно, але в той же час прекрасно", — зізналася Кравітц.

"Йдеться про смуток і радість, початок і фінал. Це складно описати, адже ти балансуєш між горем і схвильований тим, що вас чекає попереду", — розповіла акторка та зізналася, що раніше грала в групі, але тепер зайнялася сольною кар'єрою, тому що часу на групу в неї більше немає.

Вона знімається в новому фільмі про Бетмена в ролі Жінки-Кішки і поглинена цим процесом. Адже змагатися їй доведеться з акторками, які виконували цю роль раніше, а це велика компанія. Раніше роль Селіни Кайл, вона ж Жінка-Кішка, виконували Лі Мерівезер, Ерта Кітт, Мішель Пфайффер, Геллі Беррі й Енн Гетевей.

Фото: AnOther Фото: AnOther

"Мій агент зателефонував мені і сказав: "Вони знімають фільм про Бетмена і там є роль Жінки-Кішки. Ти в списку акторок на цю роль". Я поїхала в Лос-Анджелес і зустрілася з Меттом Рівзом, режисером і сценаристом. Я розповіла йому, як бачу цю роль і пройшла прослуховування. Я також запропонувала деякі правки, які Метт ухвалив. Метт написав дійсно цікаву історію зі складним персонажем. Усе, що я хотіла, — це віддати належне цій історії", — зізналася Зої. Нагадаємо, в прийдешньому фільмі роль Бетмена дісталася Роберту Паттінсону. Кінокомікс вийде в прокат у США 4 березня 2022 року. Прем'єра "Бетмена" двічі відкладалася через пандемію COVID-19.

[ + – ] Фотосесія Зої Кравітц Фото: AnOther [ + – ] Фотосесія Зої Кравітц Фото: AnOther [ + – ] Фотосесія Зої Кравітц Фото: AnOther [ + – ] Фотосесія Зої Кравітц Фото: AnOther

Також Зої працює над власним проєктом: "Острів кицьок". Головну роль у фільмі виконає Ченнінг Татум. Про роман з яким акторка не говорить. Однак пара періодично з'являється разом на світських заходах і їх частенько бачать разом. Про свій режисерський дебют Зої говорить просто.

"Мені дуже пощастило, що я можу заробляти на життя творчістю. Я просто хочу повеселитися, досліджувати і кинути виклик різним сторонам себе. Це змушує мене почуватися живою", — зізнається вона.

Зйомки фільму, за словами акторки, а тепер уже й режисерки, почнуться наприкінці 2021 року. Зої каже, що дуже нервує, але готова до труднощів. "Я знаю, що я хочу зробити. Я збираюся багато чому навчитися, це буде складно, але мета мені зрозуміла", — резюмує вона.