Модные тенденции осени 2021. Самые актуальные прически сезона

Ухоженные волосы, уложенные в модную прическу, – визитная карточка любой уважающей себя модницы.

Красивая и стильная прическа – венец любого образа, поэтому внимание ей следует уделять не меньше, чем подбору одежды. А где же подсмотреть последние тренды причесок, как не на неделе моды в Париже, где лучшие мировые дизайнеры представили не только новые коллекции, но и показали, какие прически сейчас на пике популярности. Не отставали от них и гости показов, среди которых – известные блогеры, модели и прочие знаменитости

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Мягкие волны – вечная классика

И на подиуме, и среди гостей ухоженные чистые волосы, завитые в легкие локоны или уложенные волнами были настоящим мейн-стримом. Такие прически можно было видеть как на моделях, шествующих по подиуму, так и среди многочисленных гостей показа.

Тугой пучок

Собранные на идеальный пробор и гладко зачесанные волосы, собранные сзади в пучок или хвост, – изюминка делового стиля, а также отличная прическа для вечеринок и мероприятий. Насколько эффектно она выглядит, продемонстрировала модель и жена Венсана Касселя Тина Кунаки.

Собранные в низкий пучок волосы с выпущенными прядями по бокам – еще один вариант стильной прически. Интересно смотрится и прическа с несколькими пучками.

Низкий хвост

Собранные снизу в хвост волосы, перетянутые не резинкой, а локоном – еще один модный тренд в прическах на осень 2021. На Неделе моды в Париже внимание на такой вариант собирать волосы обратила модный блогер из Германии Леони Ханне.

Конский хвост

Конский хвост – прическа, которая никогда не теряет своей актуальности и особенно выигрышно смотрится на волнистых волосах либо же идеально ровных.

"Мальвина"

Частично собранные в хвост на затылке волосы смотрятся не менее актуально в этом сезоне и привнесут в образ легкую нотку кокетства и дерзости. Разнообразить прическу можно, заплетя хвост в косичку или собрав его в пучок.

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