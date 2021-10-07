Модні тенденції осені 2021. Найактуальніші зачіски сезону

Доглянуте волосся, укладене в модну зачіску, — візитна картка будь-якої модниці.

Красива і стильна зачіска — вінець будь-якого образу, тому уваги їй слід приділяти не менше, ніж підбору одягу. А де ж підглянути останні тренди зачісок, як не на тижні моди в Парижі, де кращі світові дизайнери представили не тільки нові колекції, а й показали, які зачіски зараз на піку популярності. Не відставали від них і гості показів, серед яких — відомі блогери, моделі та інші знаменитості

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М'які хвилі — вічна класика

І на подіумі, і серед гостей доглянуте чисте волосся, завите в легкі локони або укладені хвилями були справжнім мейнстрімом. Такі зачіски можна було бачити як на моделях, що ходили подіумом, так і серед численних гостей показу.

Тугий пучок

Зібране на ідеальний проділ і гладко зачесане волосся, зібране ззаду в пучок або хвіст, — родзинка ділового стилю, а також чудова зачіска для вечірок і заходів. Наскільки ефектно вона виглядає, продемонструвала модель і дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі.

Зібране в низький пучок волосся з випущеними пасмами з боків — ще один варіант стильної зачіски. Цікаво виглядає і зачіска з кількома пучками.

Низький хвіст

Зібране знизу у хвіст волосся, перетягнуте не резинкою, а пасмом — ще один модний тренд у зачісках на осінь 2021. На Тижні моди в Парижі увагу на такий варіант зібраного волосся звернула модна блогерка з Німеччини Леоні Ханне.

Кінський хвіст

Кінський хвіст — зачіска, яка ніколи не втрачає своєї актуальності і особливо виграшно виглядає на хвилястому або ж на ідеально рівному волоссі.

"Мальвіна"

Частково зібране у хвіст на потилиці волосся виглядає не менш актуально цього сезону і привнесе в образ легку нотку кокетства і зухвалості. Урізноманітнити зачіску можна, заплітаючи хвіст в косичку або зібравши його в пучок.

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