Сумка-оверсайз: модний тренд осені 2021. Найактуальніші позиції сезону

Сумки-оверсайз — must have сезону осінь 2021, і чим більше одягу надягають на себе обивателі, тим об'ємніші сумки підбирають вони до ансамблю.

У цьому сезоні дизайнери навперебій пропонують сумки великих розмірів, покликані задовольнити навіть найвимогливіших модників. На подіумах осінньо-зимових колекцій моделі дефілюють з об'ємними аксесуарами, що часто повторюють колір верхнього одягу або ж контрастують з ним. Не бракує і матеріалів: шкіра, екошкіра, плащова тканина, нейлон, штучне хутро, в'язані сумки і сумки з трикотажу.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Стьобана сумка-оверсайз

Серед найбільш популярних — стьобані сумки, які однаково цікаво будуть виглядати як з не менш модними в сезоні осінь-зима 2021-2022 пуховиками, так і з пальтами або куртками.

Хутряна сумка-оверсайз

Хутряні сумки-оверсайз — ще один тренд сезону осінь 2021. Більшість дизайнерів пропонує вироби зі штучного хутра, а з наступного року навіть найвибагливіші модниці не побачать сумок з цього хутра на світових подіумах, оскільки імениті будинки моди заявили про відмову від використання хутра вбитих тварин у своїх нових колекціях.

Хутряна сумка великого розміру зробить ансамбль цікавішим і добре виглядатиме як із шубою в тон, так і з класичними пуховиком або пальтом. Єдина незручність цих сумок у тому, що в дощову погоду з ними особливо не побігаєш, навіть під парасолькою. Намокаючи, вони стають важкими, а зовнішній вигляд хутра погіршується.

Сумки-оверсайз для чоловіків — модна стриманість

Зазначимо що сумки-оверсайз в цьому сезоні стали невід'ємною частиною і чоловічого гардеробу. Правда, більшість пропозицій для сильної статі — усе ж сумки з класичних матеріалів — шкіри і екошкіри, а також зі щільної тканини. Для них дизайнери пропонують і більш консервативні форми: від ділового стилю до стриманого кежуал.

Шкіряна сумка-оверсайз і eco-friendly аналоги

Бренди Tod's, Burberry, Mango, Aknvas, Givenchy, Jacquemus, Fendi і багато інших лейблів представили величезний вибір сумок зі шкіри та екошкіри, у які поміститься все і навіть більше. Такі сумки найпрактичніші, оскільки вони більш міцні, довше носяться і в будь-якому сезоні виглядають актуально. Однотонні і з принтом, яскраві і стримані, мінімалістичного дизайну і з численними замками та застібками — вибрати є з чого.

Раніше ми писали про те, що Вікторія Бекхем продемонструвала найактуальнішу сумку осені, а Дженніфер Лопес з'явилася в образі, на який необхідно звернути увагу всім модницям, які поважають себе.

Також Фокус розповідав про те, які светри і жакети модні в цьому сезоні, як правильно обрати взуття та верхній одяг і якими аксесуарами та манікюром завершити ідеальний образ.