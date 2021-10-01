Сумка-оверсайз: модный тренд осени 2021. Самые актуальные позиции сезона

Сумки оверсайз – must have сезона осень 2021, и чем больше одежды надевают на себя обыватели, тем объемнее сумки подбирают они к ансамблю.

В этом сезоне дизайнеры наперебой предлагают сумки больших размеров, призванные удовлетворить даже самых взыскательных модников. На подиумах осеннее-зимних коллекций модели дефилируют с объемными аксессуарами, зачастую повторяющими цвет верхней одежды либо же контрастирующие с ним. Нет недостатка и в материалах: кожа, эко-кожа, плащевая ткань, нейлон, искусственный мех, вязанные сумки и сумки из трикотажа.

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Стеганая сумка-оверсайз

Среди наиболее популярных – стеганные сумки, которые одинаково интересно будут смотреться как с не менее модными в сезоне осень-зима 2021-2022 пуховиками, так с пальто или куртками.

Меховая сумка-оверсайз

Меховые сумки оверсайз – еще один тренд сезона осень 2021. Большинство дизайнеров предлагает изделия из искусственного меха, а со следующего года даже самые требовательные модницы не увидят сумок из настоящего меха на мировых подиумах, поскольку именитые дома моды заявили об отказе от использования меха убитых животных в своих новых коллекциях.

Меховая сумка большого размера сделает ансамбль более интересным и будет хорошо смотреться как с шубой в тон, так и с классическими пуховиком или пальто. Единственное неудобство этих сумок в том, что в дождливую погоду с ними особо не побегаешь, даже под зонтом. Намокая, они становятся тяжелыми, а внешний вид меха ухудшается.

Сумки-оверсайз для мужчин – модная сдержанность

Отметим что сумки оверсайз в этом сезоне стали неотъемлемой частью и мужского гардероба. Правда, большинство предложений для сильного пола – все же сумки из классических материалов – кожи и эко-кожи, а также из плотной ткани. Для них дизайнеры предлагают и более консервативные формы: от делового стиля до сдержанного кэжуал.

Кожаная сумка-оверсайз и eco-friendly аналоги

Бренды Tod's, Burberry, Mango, Aknvas, Givenchy, Jacquemus, Fendi и многие другие лейблы представили огромный выбор сумок из кожи и эко-кожи, в которые поместится все и даже больше. Такие сумки самые практичные, поскольку они более крепкие, дольше носятся и в любом сезоне смотрятся актуально. Однотонные и с принтом, яркие и сдержанные, минималистического дизайна и с многочисленными замками и застежками – выбрать есть из чего.

Ранее мы писали о том, что Виктория Бекхэм продемонстрировала самую актуальную сумку осени, а Дженнифер Лопес появилась в образе, на который необходимо обратить внимание всем уважающим себя модницам.

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