Культовая эстетика: три самые элегантные прически Кейт Миддлтон

Несмотря на кажущуюся простоту, прически герцогини Кембриджской всегда уместны и являются идеальным завершением ее образов.

Кейт Миддлтон давно стала иконой стиля, несмотря на то, что может позволить выйти на публику в платье из масс-маркета или носить одни и те же сапоги много лет. каждый выход герцогини Кембриджской обсуждается модными экспертами в мельчайших подробностях, и чем дольше жена принца Уильяма в королевской семье, тем элегантнее и утонченнее она выглядит.

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Если наряды герцогиня меняет часто, то ее прически более стабильны. Фокус собрали три самых любимых прически Кейт Миддлтон, с которыми она чаще всего появляется перед публикой.

Естественные волны

Чаще всего герцогиня Кембриджская, обладательницы густых волос, цвет которых колеблется от орехового до шоколадного, появляется на мероприятиях, будь то посещение больниц, школ или музея, с распущенными волосами, уложенными легкими волнами. Иногда они более плавные, иногда – более завитые. На макушке стилисты придают волосам герцогини больше объема с помощью средств для укладки, чуть приподнимая их у корней, чтобы они выглядели роскошнее.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter Фото: Getty Images Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Hello! Magazine Фото: Getty Images

Полухвост

Наряду с распущенными волосами Кейт Миддлтон также облюбовала прическу полухвост, собирая верхнюю часть волос в хвостик на макушке, а низ оставляя распущенным. Впервые мир увидел ее с такой прической на свадьбе в 2011 году, когда Кейт сломала стереотип о том, что свадебная прическа – это сложно и замысловато. С тех пор она часто выходит в свет именно в таком образе. Он одинаково элегантно смотрится как с платьями-пальто, которые любит герцогиня, так и с более повседневными нарядами.

Фото: Скриншот Фото: Getty Images Фото: The Royal Family

Низкий пучок

Эта прическа уже больше соответствует статусу будущей королевы-консорта, и Кейс делает ее для торжественных мероприятий: на свадьбы родственников, королевские скачки, где собирается весь цвет британской аристократии, во время международных визитов. Как правило, такая прическа чаще всего дополняется элегантной шляпкой.

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Среди других причесок, которые использует герцогиня, – волосы, собранные в хвост, а также сложные укладки по примеру той, с которой она была на премьере фильма "Не время умирать". Тогда герцогиня Кембриджская произвела фурор "золотым" платьем от Jenny Packham.

[ + – ] На красной дорожке Кейт Миддлтон появилась со сложной прической Фото: Getty Images

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