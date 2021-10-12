Культова естетика: три найелегантніші зачіски Кейт Міддлтон

Незважаючи на гадану простоту, зачіски герцогині Кембриджської завжди доречні та є ідеальним завершенням її образів.

Кейт Міддлтон давно стала іконою стилю, незважаючи на те, що може дозволити вийти на публіку в сукні з мас-маркету або носити одні й ті ж чоботи багато років. Кожен вихід герцогині Кембриджської обговорюється модними експертами в найдрібніших подробицях, і чим довше дружина принца Вільяма в королівській родині, тим елегантніше і витонченіше вона виглядає.

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Якщо наряди герцогиня змінює часто, то її зачіски більш стабільні. Фокус зібрав три найулюбленіші зачіски Кейт Міддлтон, з якими вона найчастіше з'являється перед публікою.

Природні хвилі

Найчастіше герцогиня Кембриджська, володарка густого волосся, колір яких коливається від горіхового до шоколадного, з'являється на заходах, будь то відвідування лікарень, шкіл або музею, з розпущеним волоссям, укладеними легкими хвилями. Іноді вони більш плавні, іноді — більш завиті. На маківці стилісти надають волоссю герцогині більше обсягу за допомогою засобів для укладки, трохи піднімаючи їх біля кореня, щоб вони виглядали розкішніше.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter Фото: Getty Images Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Мальдивы Фото: Getty Images

Напів хвіст

Разом із розпущеним волоссям Кейт Міддлтон також облюбувала зачіску напів хвіст, збираючи верхню частину волосся у хвостик на верхівці, а низ залишаючи розпущеним. Уперше світ побачив її з такою зачіскою на весіллі в 2011 році, коли Кейт зламала стереотип про те, що весільна зачіска — це складна і хитромудра. З тих пір вона часто виходить в світ саме в такому образі. Він однаково елегантно виглядає як із сукнями-пальто, які любить герцогиня, так і з більш повсякденними нарядами.

Фото: Скриншот Фото: Getty Images Фото: The Royal Family

Низький пучок

Ця зачіска вже більше відповідає статусу майбутньої королеви-консорт, і Кейс робить її для урочистих заходів: на весілля родичів, королівські скачки, де збирається весь цвіт британської аристократії, під час міжнародних візитів. Як правило, така зачіска найчастіше доповнюється елегантним капелюшком.

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Серед інших зачісок, які використовує герцогиня, — волосся, зібране у хвіст, а також складні укладки за прикладом тієї, з якою вона була на прем'єрі фільму "Не час помирати". Тоді герцогиня Кембриджська зробила фурор "золотою" сукнею від Jenny Packham.

[ + – ] На червоній доріжці Кейт Міддлтон з'явилася зі складною зачіскою Фото: Getty Images

Раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон показала, як носити сукню в клітинку, а також продемонструвала костюм наймоднішого кольору цієї осені.