Жена Алека Болдуина впервые прокомментировала смерть Галины Хатчинс

Хилария Болдуин написала, что невозможно выразить словами ее печаль

Жена американского актера Алека Болдуина Хилария впервые прокомментировала убийство Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Раст". Об этом пишет Daily Mail.

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Хилария опубликовала пост на своей странице в Instagram. Хилари отметила, что ее сердце с погибшей Галиной, ее мужем, сыном, семьей и всеми близкими людьми.

[ + – ] Пост Хиларии Болдуин в соцсетях Фото: Instagram hilariabaldwin

"Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. И моим Алеком. У меня нет слов. Потому что невозможно выразить шок и душевную боль о таком трагической происшествии. Разбитое сердце. Потеря. Поддержка", – написала жена Болдуина.

Публикацию Хилари лайкнуло более 100 тысяч пользователей. И после того, как количество комментариев перевалило за несколько сотен, Хилария ограничила возможность писать под постом.

Ранее и сам Болдуин выразил сочувствие мужу и сыну убитой украинки, а также встретился с ними. Он, и Дженсен Эклз, который также снимался в вестерне, учредили стипендию имени Галины Хатчинс.

Напомним, Хилария и Алек женаты с 2012 года. Они воспитывают шестерых детей. От первого брака с актрисой Ким Бейсингер у Алека есть дочь Айрленд.

[ + – ] Хилария Болдуин со своими детьми Фото: Instagram hilariabaldwin [ + – ] Хилария Болдуин с детьми и падчерицей Айрленд Болдуин Фото: Instagram hilariabaldwin

Убийство украинки Галины Хатчинс произошло на съемочной площадке вестерна "Раст" в Нью-Мексико. Болдуин выстрелил из винтовки, которая должна была быть заряжена холостыми патронами, и случайно убил оператора-постановщика Галину, а также ранил режиссера фильма Джоэла Соузу. Последнего уже выписали из госпиталя.

Позже в Сети нашли пост Алека Болдуина, в котором он интересовался, что чувствуют люди, которые совершают убийство.

Также выяснилось, что Галина Хатчинс, в девичестве носила фамилию Андросович, родилась в Житомирской области, росла в Мурманске, а училась в Киеве. У нее остался девятилетний сын.