Дружина Алека Болдвіна вперше прокоментувала смерть Галини Гатчінс

Хіларі Болдвін написала, що неможливо висловити словами її смуток.

Дружина американського актора Алека Болдвіна Хіларі вперше прокоментувала вбивство Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Раст". Про це пише Daily Mail.

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Хіларі опублікувала допис на своїй сторінці в Instagram. Хіларі зазначила, що її серце із загиблою Галиною, її чоловіком, сином, родиною та всіма близькими людьми.

[ + – ] Допис Хіларі Болдвін у соцмережах Фото: Instagram hilariabaldwin

"Моє серце з Галиною. Її чоловіком. Її сином. Їхньою родиною та близькими. І моїм Алеком. У мене немає слів. Тому що неможливо висловити шок і душевний біль про таку трагічну подію. Розбите серце. Втрата. Підтримка", — написала дружина Болдвіна.

Публікацію Хіларі лайкнуло понад 100 тисяч користувачів. І після того, як кількість коментарів перевищила кілька сотень, Хіларі обмежила можливість писати під дописом.

Раніше і сам Болдвін висловив співчуття чоловікові та синові вбитої українки, а також зустрівся з ними. Він та Дженсен Еклз, який також знімався у вестерні, заснували стипендію імені Галини Гатчінс.

Нагадаємо, Хіларі й Алек одружені з 2012 року. Вони виховують шістьох дітей. Від першого шлюбу з акторкою Кім Бейсінгер Алек має доньку Айрленд.

[ + – ] Хіларі Болдвін зі своїми дітьми Фото: Instagram hilariabaldwin [ + – ] Хіларі Болдвін із дітьми та падчеркою Айрленд Болдвін Фото: Instagram hilariabaldwin

Убивство українки Галини Гатчінс сталося на знімальному майданчику вестерну "Раст" у Нью-Мексико. Болдвін вистрілив з гвинтівки, яка мала бути заряджена холостими патронами, і випадково вбив операторку-постановницю Галину, а також поранив режисера фільму Джоела Соуза. Останнього вже виписали зі шпиталю.

Пізніше в мережі знайшли допис Алека Болдвіна, в якому він цікавився, що відчувають люди, які вбивають.

Також з'ясувалося, що Галина Гатчінс, яка у дівоцтві носила прізвище Андросович, народилася на Житомирщині, росла у Мурманську, а навчалася у Києві. У неї залишився дев'ятирічний син.