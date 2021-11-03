Жена Болдуина рассказала о пропаже их дорогого бенгальского кота Эмилио (фото, видео)

Папарацци сняли Алека Болдуина, который разыскивал в лесу возле дома в Вермонте пропавшее животное.

37-летняя жена американского актера Алека Болдуина Хилария рассказала своим подписчикам в соцсети, что у них пропал любимый бенгальский кот Эмилио.

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"Мы не можем найти нашего кота, Эмилио. Если кто-нибудь его увидит, пожалуйста, помогите ему добраться до дома. Мы все очень расстроены. Он с микрочипом, но без ошейника. Местная полиция знает, поэтому, если вы его найдете, свяжитесь с ними", – написала она во вторник утром.

На поиски кота отправился Алек Болдуин, которого папарацци, "пасущие" семью актера днем и ночью после случайного убийства оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина", заметили блуждающим по лесу возле своего дома в Вермонте, куда Болдуины вместе с детьми отправились, чтобы пережить шумиху.

[ + – ] Хилария сообщила о пропаже кота Фото: Instagram/Hilaria Thomas Baldwin

Однако спустя семь часов после первой публикации женщина разместила новый снимок, на котором найденный Эмилио сидит в переноске, и написала, что животное нашлось.

"Мы его нашли. Спасибо всем, кто помогал. Я так благодарна, не передать словами. Я не буду упоминать вас, потому что папарацци и бульварные СМИ называют каждую нашу связь, и я не хочу, чтобы вы тоже подвергались преследованиям в их безумном стремлении заработать больше денег. Пока я пишу это, люди фотографируют меня сквозь деревья дома, где мы остановились. Они не выполнили нашу просьбу оставить нас в покое, даже после интервью, которое мы на днях дали. Нас преследовали на машинах – с детьми. Несколько страшных моментов… это опасно. Пожалуйста, послушайте. Эмилио, кажется, сломал лапу, но он бодр. Скрестим пальцы, он выживет", – говорится в публикации.

[ + – ] Кот Эмилио нашелся после семи часов поисков Фото: Instagram/Hilaria Thomas Baldwin

Упомянув об общении с журналистами, Хилария имеет в виду короткий комментарий Алека, который он дал СМИ после того, как его дом в Вермонте уже больше недели осаждают папарацци, гоняясь за фото и сенсациями.

Бенгальский кот появился в семье в апреле. Жена Алека Болдуина писала, что они с мужем подарили Эмилио своей восьмилетней дочери Кармен, которая "отчаянно" хотела кошку с двух лет, однако у Алека аллергия на этих животных. Считается, что бенгальские кошки гипоаллергенны и являются одними из самых дорогих пород, стоимость которых колеблется от $1500 до $3000 долларов.

[ + – ] Кармен и Эмилио Фото: Instagram/Hilaria Thomas Baldwin

"После многих лет борьбы и поисков мы нашли "своего" ребенка. Познакомьтесь с Эмилио Куки Болдуином для Кармен (да, она его назвала)", – написала Хилария в то время в Instagram.

Болдуины любят брать с собой любимого питомца в семейные поездки. Няня пары была замечена с чем-то похожим на переноску для кошек, когда она собирала вещи семьи возле квартиры Алека в Нью-Йорке через несколько часов после трагической стрельбы на съемочной площадке.

Эмилио – не единственный бенгальский кот в семье. Ранее Хилария публиковала видео, на котором один из младших детей запечатлен сразу с двумя животными, причем у второго – редкий светлый окрас.

Напомним, семья подверглась критике после того, как Хилария поделилась в соцсети фотографиями с празднования Хэллоуина через 10 дней после гибели Галины Хатчинс.