Дружина Болдвіна розповіла про зникнення їхнього дорогого бенгальського кота Еміліо (фото, відео)

Папараці зняли Алека Болдвіна, який розшукував у лісі біля будинку у Вермонті зниклу тварину.

37-річна дружина американського актора Алека Болдавна Хіларі розповіла своїм підписникам у соцмережі, що в них зник улюблений бенгальський кіт Еміліо.

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"Ми не можемо знайти нашого кота, Еміліо. Якщо хтось його побачить, будь ласка, допоможіть йому дістатися додому. Ми всі дуже засмучені. Він із мікрочіпом, але без нашийника. Місцева поліція знає, тому, якщо ви його знайдете, зв'яжіться з ними", — написала вона у вівторок зранку.

На пошуки кота вирушив Алек Болдвін, якого папараці, котрі "пасуть" сім'ю актора вдень і вночі після випадкового вбивства оператора Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа", помітили, коли він блукав лісом біля свого будинку у Вермонті, куди Болдвіни разом з дітьми вирушили пережити галас.

[ + – ] Хіларі повідомила про зникнення кота Фото: Instagram/Hilaria Thomas Baldwin

Однак через сім годин після першої публікації жінка розмістила новий знімок, на якому знайдений Еміліо сидить у перенесенні, і написала, що тварина знайшлася.

"Ми його знайшли. Дякую всім, хто допомагав. Я така вдячна, не передати словами. Я не згадуватиму вас, тому що папараці та бульварні ЗМІ називають кожний наш зв'язок, і я не хочу, щоб ви теж зазнавали переслідувань у їхньому божевільному прагненні заробити більше грошей. Поки я пишу це, люди фотографують мене крізь дерева будинку, де ми зупинилися. Вони не виконали наше прохання дати нам спокій, навіть після інтерв'ю, яке ми днями дали. Нас переслідували на машинах — із дітьми. Кілька страшних моментів… це небезпечно. Будь ласка, послухайте. Еміліо, здається, зламав лапу, але він бадьорий. Схрестимо пальці, він виживе", — йдеться у публікації.

[ + – ] Кіт Еміліо знайшовся після семи годин пошуків Фото: Instagram/Hilaria Thomas Baldwin

Згадавши про спілкування із журналістами, Хіларі має на увазі короткий коментар Алека, який він дав ЗМІ після того, як його будинок у Вермонті вже понад тиждень беруть в облогу папараці, ганяючись за фото та сенсаціями.

Бенгальський кіт з'явився у сім'ї у квітні. Дружина Алека Болдвіна писала, що вони з чоловіком подарували Еміліо своїй восьмирічній дочці Кармен, яка "відчайдушно" хотіла кішку з двох років, однак в Алека алергія на цих тварин. Вважається, що бенгальські кішки є гіпоалергенними й одними з найдорожчих порід, вартість яких коливається від $1 500 до $3 000 доларів.

[ + – ] Кармен та Еміліо Фото: Instagram/Hilaria Thomas Baldwin

"Після багатьох років боротьби та пошуків ми знайшли "свою" дитину. Познайомтеся з Еміліо Кукі Болдвіном для Кармен (так, вона його назвала)", — написала Хіларі на той час в Instagram.

Болдвіни люблять брати із собою улюбленого вихованця у сімейні поїздки. Няня пари була помічена з чимось схожим на перенесення для кішок, коли вона збирала речі сім'ї біля квартири Алека в Нью-Йорку за кілька годин після трагічної стрілянини на знімальному майданчику.

Еміліо — не єдиний бенгальський кіт у сім'ї. Раніше Хіларі публікувала відео, на якому один із молодших дітей зображений одразу з двома тваринами, причому в другого — рідкісне світле забарвлення.

Нагадаємо, сім'ю розкритикували після того, як Хіларі поділилася в соцмережі фотографіями зі святкування Геловіна через 10 днів після загибелі Галини Гатчінс.