VIP-кошки. Какие породы выбирают голливудские знаменитости (фото, видео)

В домах голливудских небожителей обитают не только дорогие породистые животные, но и обычные "дворняжки", подобранные на улице.

Мировые знаменитости, как и обычные люди, любят домашних животных, то и дело публикуя в соцсетях фото и видео со своими питомцами. Но среди них есть и те, кто стал не менее популярен среди подписчиков звезд в Instagram, Twitter, Facebook и TikTok, чем их знаменитые владельцы. Фокус собрал шестерку самых медийных котов и кошек Голливуда

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Алек Болдуин и кот Эмилио

На днях жена актера Алека Болдуина, который недавно случайно застрелил украинку-оператора Галину Хатчинс и сейчас пребывает в подавленном состоянии, сообщила о том, что у них пропал их бенгальский кот Эмилио. Правда, через несколько часов активных волнений и поисков животное нашлось, но побег из дома в лес не обошелся без последствий: у Эмилио заподозрили перелом лапы.

Кот появился в семье в апреле этого года. Алек и Хилария исполнили просьбу своей восьмилетней Кармен, которая два года мечтала о домашнем питомце, но родители не решались на такой подарок, учитывая, что у Алека – аллергия на кошек. После длительных обсуждений альтернатива была найдена. Считается, что бенгальские кошки гипоаллергенны.

С тех пор Эмилио часто появляется на семейных фото и видео в соцсети, а с недавних пор на кадрах можно увидеть еще одного бенгала редкого светлого окраса.

Кейт Бекинсейл и ее мемный кот Клайв

Актриса Кейт Бекинсейл, наиболее известная по фильмам "Ван Хелсинг", "Девятые врата", "Дом призраков", "Перл-Харбор", "Другой мир", "Авиатор", "Обитель проклятых" и другим, собрала в соцсети 5 млн подписчиков благодаря не только своим ролям, но и персидскому коту Клайву, который стал настоящим мемом. Дело в том, что комичности животному придает его особенное выражение лица, из-за чего складывается впечатление, что он вечно чем-то недоволен. Актриса по полной программе использует это, наряжая кота в разнообразные наряды и сопровождая снимки и видео смешными подписями.

Кроме Клайва, у Кейт живут еще кошка Уиллоу и померанский шпиц Майф.

Тейлор Свифт – многодетная кошачья "мама"

Одна из самых титулованных исполнительниц планеты Тейлор Свифт обожает кошек. На странице в ее соцсети то и дело мелькают две кошки породы скоттиш-фолд, получившие имена в честь героинь сериалов "Закон и порядок" и "Анатомия страсти" Оливия Бенсон и Мередит Грей.

[ + – ] За жизнью Оливии и Мередит следят 183 млн подписчиков Тейлор Свифт

Животные ведут поистине роскошную жизнь: обе снялись в клипе Тейлор на песню Me!, летают на частных самолетах вместе со своей хозяйкой, питаются лучшей едой, которую для них готовят специальные люди.

[ + – ] Оливия и Мередит появились в клипе своей хозяйки

Тейлор обожает своих кошек и многое им прощает. Например, однажды Мередит расцарапала Тейлор ногу, которая, между прочим, застрахована на 40 млн долларов.

В 2019-м "котопарк" Свифт пополнился третьим питомцем, которого знаменитость назвала Бенджамин Баттон.

[ + – ] Бенджамин Баттон

Элизабет Мосс и ее беспородные любимцы

Звезда сериала "Рассказ служанки" Элизабет Мосс – владелица двух рыжих кошек Люси и Этель. Их она подобрала еще котятами на съемках фильма "Послушай, Филипп". Для сцены в картине нужны были беспризорные котята, которых продюсер нашел буквально на улице и принес на съемочную площадку. После этого Элизабет забрала малышей на передержку, но так прикипела к ним, что не смогла с ними больше расстаться.

"Я живу в квартире на Верхнем Вест-Сайде с двумя котами. И даже попросить купить лекарства мне некого — приходится все делать самой. Да, я стала, как настоящая 82-летняя старушка!". И самое смешное — эту свою жизнь я обожаю", – заявила актриса в одном из интервью.

"Вампир" с большим сердцем Иэн Сомерхолдер

Звезда "Дневников вампира" Иэн Сомерхолдер – широко известный защитник животных. Дома у него есть как кошки, так и собаки. Но самой большой любовью актера является обычный рыжий кот Моук, который живет в семье уже 16 лет. Кроме Моука. У Иэна и его жены Никки Рид есть еще кошка Сохалия.

Сомерхолдер не раз участвовал в кампаниях, направленных на улучшение качества жизни животных. Например, он выступал за то, чтобы больше кошек получили доступ к профилактическому ветеринарному осмотру. Иэн и Никки также помогают многочисленным фонам, которые заботятся о животных и часто подбирают беспризорных кошек и собак.

Дита фон Тиз и ее VIP-кот Алистер

Звезда бурлеска, фотомодель и певица Дита фон Тиз (настоящее имя Хизер рене Свит) не расстается со своим котом породы девон-рекс по кличке Алистер. Она не только повсюду возит его с собой, но даже завела для него отдельную страницу в соцсети, где за жизнью. VIP-кота следят уже 112 тысяч человек.

Алистер живет в условиях, которым позавидует не один человек.

Ранее Фокус писал о том, что собой представляет порода кошек каракал, а также рассказывал, почему ашеру называют самой скандальной породой кошек и самой большой аферой в фелинологии.