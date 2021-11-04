VIP-кішки. Які породи обирають голлівудські знаменитості (фото, відео)

У будинках голлівудських небожителів живуть не лише дорогі породисті тварини, а й звичайні "двірнята", підібрані на вулиці.

Світові знаменитості, як і звичайні люди, люблять свійських тварин, раз у раз публікуючи в соцмережах фото та відео зі своїми вихованцями. Але серед них є й ті, хто став не менш популярним серед підписників зірок в Instagram, Twitter, Facebook та TikTok, ніж їхні знамениті власники. Фокус зібрав шістку найбільш медійних котів Голлівуду

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Алек Болдвін та кіт Еміліо

Днями дружина актора Алека Болдвіна, який нещодавно випадково застрелив українку-оператора Галину Гатчінс і зараз перебуває в пригніченому стані, повідомила про те, що в них зник їхній бенгальський кіт Еміліо. Щоправда, за кілька годин активних хвилювань та пошуків тварина знайшлася, але втеча з дому в ліс не обійшлася без наслідків: в Еміліо запідозрили перелом лапи.

Кіт з'явився в сім'ї у квітні цього року. Алек та Гіларія виконали прохання своєї восьмирічної Кармен, яка два роки мріяла про домашнього вихованця, але батьки не наважувалися на такий подарунок, враховуючи, що в Алека – алергія на кішок. Після тривалих обговорень альтернативу було знайдено. Вважається, що бенгальські кішки гіпоалергенні.

З того часу Еміліо часто з'являється на сімейних фото та відео в соцмережі, а з недавніх пір на кадрах можна побачити ще одного бенгала рідкісного світлого забарвлення.

Кейт Бекінсейл та її мемний кіт Клайв

Актриса Кейт Бекінсейл, найвідоміша за фільмами "Ван Гелсінг", "Дев'ята брама", "Будинок привидів", "Перл-Харбор", "Інший світ", "Авіатор", "Будинок проклятих" та іншими, зібрала в соцмережі 5 млн підписників завдяки не лише своїм ролям, а й перському коту Клайву, який став справжнім мемом. Справа в тому, що комічності тварині надає його особливий вираз обличчя, через що складається враження, що він завжди чимось незадоволений. Актриса за повною програмою використовує це, вбираючи кота в різноманітне вбрання та супроводжуючи знімки та відео смішними підписами.

Крім Клайва, у Кейт живуть ще кішка Віллоу та померанський шпіц Майф.

Тейлор Свіфт — багатодітна котяча "мама"

Одна з найтитулованіших виконавиць планети Тейлор Свіфт любить кішок. На сторінці в її соцмережі раз у раз мелькають дві кішки породи скоттіш-фолд, які отримали імена на честь героїнь серіалів "Закон і порядок" та "Анатомія пристрасті" Олівії Бенсон і Мередіт Грей.

[ + – ] За життям Олівії та Мередіт стежать 183 млн підписників Тейлор Свіфт

Тварини ведуть воістину розкішне життя: обидві знялися в кліпі Тейлор на пісню Me!, літають на приватних літаках разом зі своєю господинею, харчуються найкращою їжею, яку готують спеціальні люди.

[ + – ] Олівія та Мередіт з'явилися в кліпі своєї господині

Тейлор обожнює своїх кішок і багато прощає їм. Наприклад, одного разу Мередіт подряпала Тейлор ногу, яка, між іншим, застрахована на 40 млн доларів.

У 2019-му "котопарк" Свіфт поповнився третім вихованцем, якого знаменитість назвала Бенджамін Баттон.

[ + – ] Бенджамін Баттон

Елізабет Мосс та її безпородні улюбленці

Зірка серіалу "Оповідь служниці" Елізабет Мосс — власниця двох рудих кішок Люсі та Етель. Їх вона підібрала ще кошенятами на зйомках фільму "Послухай, Філіпе". Для сцени в картині були потрібні безпритульні кошенята, яких продюсер знайшов буквально на вулиці і приніс на знімальний майданчик. Після цього Елізабет забрала дітей на утримання, але так прикипіла до них, що не змогла з ними більше розлучитися.

"Я живу у квартирі на Верхньому Вест-Сайді з двома котами. І навіть попросити купити ліки мені нема кого — доводиться все робити самій. Так, я стала, як справжня 82-річна старенька!". І найсмішніше — це своє життя я обожнюю", — заявила актриса в одному з інтерв'ю.

"Вампір" з великим серцем Єн Сомерголдер

Зірка "Щоденників вампіра" Єн Сомерголдер – широко відомий захисник тварин. Удома він тримає як кішок, так і собак. Але найбільшим коханням актора є звичайний рудий кіт Моук, який живе в сім'ї вже 16 років. Окрім Моука, в Єна та його дружини Ніккі Рід є ще кішка Сохалія.

Сомерголдер неодноразово брав участь у кампаніях, спрямованих на поліпшення якості життя тварин. Наприклад, він виступав за те, щоб більше кішок отримали доступ до профілактичного ветеринарного огляду. Єн та Ніккі також допомагають численним фондам, які піклуються про тварин, і часто підбирають безпритульних котів та собак.

Діта фон Тіз та її VIP-кіт Алістер

Зірка бурлеска, фотомодель і співачка Діта фон Тіз (справжнє ім'я Хізер рене Світ) не розлучається зі своїм котом породи девон-рекс на прізвисько Алістер. Вона не тільки всюди возить його із собою, а й навіть завела для нього окрему сторінку в соцмережі, де за життям. VIP-кота стежать уже 112 тисяч людей.

Алістер живе в умовах, яким позаздрить не одна людина.

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