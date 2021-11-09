Модные тренды. Рианна показала, как комбинировать самый актуальный цвет сезона

Рианна остановила свой выбор на самом модном пальто сезона, учтя все: его цвет, длину и фасон. Ярким акцентом ансамбля для прохладной погоды стали перчатки из джерси.

33-летняя барбадосская певица, актриса, а также одна из самых богатых представительниц мирового шоу-бизнеса Рианна в очередной раз продемонстрировала, что не зря ее карьера в индустрии моды и красоты успешна, появившись на публике в очень стильном и ультрамодном образе, пишет Harpers Bazaar.

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Певица была замечена у ресторана Carbone в Гринвич-Виллидж в длинном зеленом шерстяном пальто за $2990 от Marina Moscone из коллекции Pre-Fall 2021 с поясом и расписанными вручную пуговицами, которое она дополнила салатовыми перчатками из кружевного джерси своего бренда Savage x Fenty. Таким образом Рианна показала мастер-класс, как удачно сочетать вещи одного цвета, но разных оттенков.

Отметим, что Рианна выбрала не только самый популярный цвет сезона, но и самое популярное пальто, поскольку, по мнению стилистов, длинные двубортные пальто из шерсти в одном цвете – то, что должно быть в гардеробе каждой уважающей себя модницы.

[ + – ] Рианна в пальто за $2990 от Marina Mosconе

Ее образ дополняли черный топ и такого же цвета широкие джинсы Rick Owens, белые туфли-лодочки и множество длинных серебряных цепочек и солнцезащитные очки.

Знаменитости уже давно являются трендмейкерами сезона, за стилем которых следят миллионы модниц по всему миру. Например, супермодель Ирина Шейк продемонстрировала пуховики, которые будут популярны этой зимой, а Виктория Бекхэм показала самое стильное платье сезона.