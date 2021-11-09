Модні тренди. Ріанна показала, як комбінувати найактуальніший колір сезону

Ріанна зупинила свій вибір на наймоднішому пальті сезону, врахувавши все: його колір, довжину та фасон. Яскравим акцентом ансамблю для холодної погоди стали рукавички з джерсі.

33-річна барбадоська співачка, актриса, а також одна з найбагатших представниць світового шоубізнесу Ріанна вкотре продемонструвала, що недаремно її кар'єра в індустрії моди та краси успішна, з'явившись на публіці в дуже стильному й ультрамодному образі, пише Harpers Bazaar.

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Співачка була помічена біля ресторану Carbone у Гринвіч-Вілледж у довгому зеленому вовняному пальті за $2990 від Marina Moscone з колекції Pre-Fall 2021 із поясом і розписаними вручну гудзиками, яке вона доповнила салатовими рукавичками з мереживного джерсі свого бренду. Таким чином, Ріанна показала майстер-клас, як вдало поєднувати речі одного кольору, але різних відтінків.

Зазначимо, що Ріанна обрала не тільки найпопулярніший колір сезону, а й найпопулярніше пальто, оскільки, на думку стилістів, довгі двобортні пальта з вовни в одному кольорі – те, що має бути в гардеробі кожної модниці, яка поважає себе.

[ + – ] Ріанна в пальто за $2990 від Marina Mosconе

Її образ доповнювали чорний топ і такого ж кольору широкі джинси Rick Owens, білі туфлі-човники, безліч довгих срібних ланцюжків і сонцезахисні окуляри.

Знаменитості вже давно є трендмейкерами сезону, за стилем яких стежать мільйони модниць у всьому світі. Наприклад, супермодель Ірина Шейк продемонструвала пуховики, які будуть популярні цієї зими, а Вікторія Бекхем показала стильну сукню сезону.