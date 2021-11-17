Родители Леди Гаги посетили премьеру "Дома Гуччи"

На премьере фильма "Дом Гуччи" родители Леди Гаги были в числе почетных гостей. С мамой на мероприятие приехал и Джаред Лето.

Премьера картины Ридли Скотта "Дом Гуччи" состоялась накануне в Линкольн-центре в Нью-Йорке, и по этому случаю на ковровой дорожке появились не только исполнители ключевых ролей Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Джаред Лето, Сальма Хайек и Джереми Айронс, но и их родственники. В частности, на мероприятии были замечены родители Леди Гаги Синтия и Джо Джерманотта, пишет ladygaganow.net.

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67-летняя Синтия Джерманотта, которая возглавляет благотворительный фонд Born This Way,блистала на премьере в черном длинном бархатном платье с оголенными плечами и длинными рукавами, отделанном белыми гипюровыми рюшами. Образ она дополнила черными босоножками на каблуке и маленьким черным клатчем. Макияж Синтии был сдержанным, но от ярко-красной помады она не удержалась.

[ + – ] Родители Леди Гаги Джозеф и Синтия Джерманотта Фото: Getty Images

Ее 64-летний супруг, ресторатор Джо Джерманотта, был в бархатном черном пиджаке, черных брюках и белой рубашке.

А вот их дочь выглядела на мероприятии куда более заметно. Она мало что оставила воображению в обтягивающем черном вечернем платье от Armani Prive с полупрозрачным лифом из тюля в горошек, закрывающим грудь. Платье она дополнила бриллиантовыми серьгами и браслетом Tiffany & Co. Schlumberger из 18-каратного золота и платины с бриллиантами. Густо подведенные глаза и красная помада на лице, а также обувь на огромной платформе и каблуке довершали ее вечерний образ.

[ + – ] Леди Гага на премьере "Дома Гуччи"

Отметим, что не только Леди Гага была на премьере с родителями. Джаред Лето появился у Линкольн-центра в сопровождении своей матери Констанс.

[ + – ] Джаред Лето со своей мамой Констанс Фото: Getty Images

Среди других знаменитостей, посетивших премьеру, были Брук Шилдс, драг-квин Аквария, Билли Портер, Марина Абрамович и т.д.

[ + – ] Аль Пачино, Леди гага и Джаред Лето

Леди Гага успела не только попозировать фотографам с партерами по фильму, но и пообщаться с прессой. В частности, она прокомментировала прекращение опекунства отца над Бритни Спирс и заявила, что очень счастлива по этому поводу.

[ + – ] Певица прокомментировала освобождение Бритни Спирс от опеки отца

Напомним, в "Доме Гуччи" Леди Гага сыграла Патрицию Реджани, заказавшую убийство своего мужа Маурицио Гуччи, роль которого исполнил Адам Драйвер. Во время съемок папарацци то и дело фиксировали новые образы певицы, которая весьма гармонично смотрелась в дорогих туалетах и даже в свадебном наряде. Теперь актриса и певица поражает прессу новыми образами на красных дорожках в рамках промо-тура фильма.