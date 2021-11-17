Батьки Леді Гаги відвідали прем'єру "Дому Ґуччі"

На прем'єрі фільму "Дім Ґуччі" батьки Леді Гаги були серед почесних гостей. Із мамою на захід приїхав і Джаред Лето.

Прем'єра картини Рідлі Скотта "Дім Ґуччі" відбулася напередодні в Лінкольн-центрі в Нью-Йорку, і з цієї нагоди на килимовій доріжці з'явилися не лише виконавці ключових ролей Леді Гага, Адам Драйвер, Аль Пачіно, Джаред Лето, Сальма Хаєк і Джеремі Айронс, а й їхні родичі. Зокрема, на заході були помічені батьки Леді Гаги Синтія та Джо Джерманотта, пише ladygaganow.net.

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67-річна Синтія Джерманотта, яка очолює благодійний фонд Born This Way, сяяла на прем'єрі в чорній довгій оксамитовій сукні з оголеними плечима та довгими рукавами, обробленій білими гіпюровими рюшами. Образ вона доповнила чорними босоніжками на підборах і маленьким чорним клатчем. Макіяж Синтії був стриманий, але від яскраво-червоної помади вона не втрималася.

[ + – ] Батьки Леді Гаги Джозеф та Синтія Джерманотта Фото: Getty Images

Її 64-річний чоловік, ресторатор Джо Джерманотта, був у оксамитовому чорному піджаку, чорних штанах і білій сорочці.

А ось їхня дочка мала на заході значно помітніший вигляд. Вона мало що залишила уяві в чорній вечірній сукні від Armani Prive з напів прозорим ліфом із тюлю в горошок, що закриває груди. Сукню вона доповнила діамантовими сережками та браслетом Tiffany & Co. Schlumberger із 18-каратного золота та платини з діамантами. Густо підведені очі та червона помада на обличчі, а також взуття на величезній платформі та підборах довершували її вечірній образ.

[ + – ] Леді Гага на прем'єрі "Дому Ґуччі"

Зазначимо, що не лише Леді Гага була на прем'єрі з батьками. Джаред Лето з'явився в Лінкольн-центрі в супроводі своєї матері Констанс.

[ + – ] Джаред Лето зі своєю мамою Констанс Фото: Getty Images

Серед інших знаменитостей, які відвідали прем'єру, були Брук Шилдс, драг-квін Акварія, Біллі Портер, Марина Абрамович і т.д.

[ + – ] Аль Пачіно, Леді Гага та Джаред Лето

Леді Гага встигла не лише попозувати фотографам із партерами по фільму, а й поспілкуватися з пресою. Зокрема вона прокоментувала припинення опікунства батька над Брітні Спірс і заявила, що дуже щаслива з цього приводу.

[ + – ] Співачка прокоментувала звільнення Брітні Спірс від опіки батька

Нагадаємо, в "Домі Ґуччі" Леді Гага зіграла Патрицію Реджані, яка замовила вбивство свого чоловіка Мауріціо Гуччі, роль якого виконав Адам Драйвер. Під час зйомок папараці постійно фіксували нові образи співачки, яка дуже мала дуже гармонійний вигляд у дорогих туалетах і навіть у весільному вбранні. Тепер актриса та співачка вражає пресу новими образами на червоних доріжках у межах промо-туру фільму.