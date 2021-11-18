Журналисты выяснили, что за принцем Гарри и Меган Маркл повсюду следует съемочная группа

Целая команда сопровождала герцогов Сассекских во время визита в Нью-Йорк и на военную базу

На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили гала-вечер Salute to Freedom в музее Intrepid, посвященный ко Дню ветеранов в США, а также военную базу в Нью-Джерси. Но оказалось, что это были не просто визиты на мероприятия. Пару повсюду сопровождала целая съемочная группа. Об этом пишет Daily Mail.

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Журналисты подозревают, что съемки велись для документального фильма для канала Netflix, а все визиты герцогов Сассекских были частью сценария. В сентябре прошлого года Меган Маркл и принц Гарри подписали с этим стриминговым сервисом многолетний контракт на 100 миллионов долларов на создание контента, который включает в себя документальные фильмы, сериалы и художественные фильмы.

Фото: Daily Mail

[ + – ] Съемочная группа, сопровождающая Меган и Гарри в Нью-Йорке Фото: Daily Mail

И, видимо, проект уже начал воплощаться в жизнь. Ведь в прошлый визит Меган и Гарри в Нью-Йорк выяснилось, что когда пара громко скандалила в своих шикарных апартаментах, все это было записано. Правда, неизвестно, войдет ли этот эпизод в новый фильм.

Судя по снимкам, Меган и Гарри повсюду сопровождает команда из двух женщин и мужчины-оператора. Причем они стараются скрыть аппаратуру от папарацци.

И во время визита Гарри на военную базу в Нью-Джерси, а также во время трехдневного пребывания в Нью-Йорке количество прессы было строго ограничено. Видимо, чтобы материал оставался эксклюзивным.

[ + – ] Визит Гарри и Меган на военную базу

Известно, что пара останавливалась в роскошных апартаментах в Ист-Сайде Манхэттена на 860 United Nations Plaza, где стоимость пентхаусов колеблется от 3,75 до 6,9 миллионов долларов. По информации журналистки Синди Адамс из New York Post, пара остановилась в квартире с четырьмя спальнями, которая, как сообщается, принадлежит адвокату Барри Блуму. Герцогская чета старалась не появляться на улице, пользуясь входом на подземной парковке.

А программа визита включала в себя две онлайн-встречи, гала-вечер, где Меган появилась в роскошном алом платье от Wes Gordon, в музее на борту авианосца USS Intrepid, пришвартованного на Манхэттене, и обед на военной базе Лейкхерст в Нью-Джерси.

Пару повсюду сопровождали шестеро телохранителей, вся команда передвигалась на трех автомобилях.

Напомним, ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри не поедут в Великобританию на Рождество. Хоть королева и отправила внуку приглашение, в котором написала, что хотела бы увидеть малышку Лилибет, свою правнучку.

А Опра Уинфри, которая взяла у пары скандальное интервью, в котором прозвучали обвинения кого-то из королевской семьи в расизме, удалила со своего канала запись беседы. По слухам, это произошло, потому что известная ведущая узнала, что многие факты из интервью оказались ложными.