Журналісти з'ясували, що за принцом Гаррі та Меган Маркл всюди слідує знімальна група
Ціла команда супроводжувала герцогів Сассекських під час візиту до Нью-Йорка та на військову базу
Днями Меган Маркл і принц Гаррі відвідали гала-вечір Salute to Freedom у музеї Intrepid, присвячений Дню ветеранів у США, а також військову базу в Нью-Джерсі. Але виявилось, що це були не просто візити на заходи. Пару всюди супроводжувала ціла знімальна група. Про це пише Daily Mail.
Журналісти підозрюють, що зйомки велися для документального фільму для каналу Netflix, а всі візити герцогів Сассекських були частиною сценарію. У вересні минулого року Меган Маркл і принц Гаррі підписали з цим стримінговим сервісом багаторічний контракт на 100 мільйонів доларів на створення контенту, який включає документальні фільми, серіали та художні фільми.
І, мабуть, проект уже почав втілюватись у життя. Адже минулого візиту Меган і Гаррі до Нью-Йорка з'ясувалося, що, коли пара голосно скандалила у своїх шикарних апартаментах, все це було записано. Щоправда, невідомо, чи цей епізод увійде до нового фільму.
Судячи зі знімків, Меган і Гаррі всюди супроводжує команда з двох жінок і чоловіка-оператора. Причому вони намагаються приховати апаратуру від папараці.
І під час візиту Гаррі на військову базу в Нью-Джерсі, а також під час триденного перебування в Нью-Йорку кількість преси була обмежена. Очевидно, щоб матеріал залишався ексклюзивним.
Відомо, що пара зупинялася в розкішних апартаментах в Іст-Сайді Мангеттена на 860 United Nations Plaza, де вартість пентхаусів коливається від 3,75 до 6,9 мільйонів доларів. За інформацією журналістки Сінді Адамс із New York Post, пара зупинилася у квартирі з чотирма спальнями, яка, як повідомляється, належить адвокату Баррі Блуму. Герцогське подружжя намагалося не з'являтися на вулиці, користуючись входом на підземному паркуванні.
А програма візиту включала дві онлайн-зустрічі, гала-вечір, де Меган з'явилася в розкішному червоному платті від Wes Gordon, у музеї на борту авіаносця USS Intrepid, пришвартованого на Манхеттені, і обід на військовій базі Лейкхерст у Нью-Джерсі.
Пару всюди супроводжували шестеро охоронців, вся команда пересувалася на трьох автомобілях.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі не поїдуть до Великобританії на Різдво, хоча королева й надіслала онуку запрошення, в якому написала, що хотіла б побачити малечу Лілібет, свою правнучку.
А Опра Вінфрі, яка взяла в пари скандальне інтерв'ю, у якому пролунали звинувачення когось із королівської родини в расизмі, видалила зі свого каналу запис бесіди. З чуток, це сталося, тому що відома ведуча дізналася, що багато фактів із інтерв'ю виявилися помилковими.