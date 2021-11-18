Журналісти з'ясували, що за принцом Гаррі та Меган Маркл всюди слідує знімальна група

Ціла команда супроводжувала герцогів Сассекських під час візиту до Нью-Йорка та на військову базу

Днями Меган Маркл і принц Гаррі відвідали гала-вечір Salute to Freedom у музеї Intrepid, присвячений Дню ветеранів у США, а також військову базу в Нью-Джерсі. Але виявилось, що це були не просто візити на заходи. Пару всюди супроводжувала ціла знімальна група. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Журналісти підозрюють, що зйомки велися для документального фільму для каналу Netflix, а всі візити герцогів Сассекських були частиною сценарію. У вересні минулого року Меган Маркл і принц Гаррі підписали з цим стримінговим сервісом багаторічний контракт на 100 мільйонів доларів на створення контенту, який включає документальні фільми, серіали та художні фільми.

Фото: Daily Mail

[ + – ] Знімальна група, що супроводжує Меган і Гаррі в Нью-Йорку Фото: Daily Mail

І, мабуть, проект уже почав втілюватись у життя. Адже минулого візиту Меган і Гаррі до Нью-Йорка з'ясувалося, що, коли пара голосно скандалила у своїх шикарних апартаментах, все це було записано. Щоправда, невідомо, чи цей епізод увійде до нового фільму.

Судячи зі знімків, Меган і Гаррі всюди супроводжує команда з двох жінок і чоловіка-оператора. Причому вони намагаються приховати апаратуру від папараці.

І під час візиту Гаррі на військову базу в Нью-Джерсі, а також під час триденного перебування в Нью-Йорку кількість преси була обмежена. Очевидно, щоб матеріал залишався ексклюзивним.

[ + – ] Візит Гаррі та Меган на військову базу

Відомо, що пара зупинялася в розкішних апартаментах в Іст-Сайді Мангеттена на 860 United Nations Plaza, де вартість пентхаусів коливається від 3,75 до 6,9 мільйонів доларів. За інформацією журналістки Сінді Адамс із New York Post, пара зупинилася у квартирі з чотирма спальнями, яка, як повідомляється, належить адвокату Баррі Блуму. Герцогське подружжя намагалося не з'являтися на вулиці, користуючись входом на підземному паркуванні.

А програма візиту включала дві онлайн-зустрічі, гала-вечір, де Меган з'явилася в розкішному червоному платті від Wes Gordon, у музеї на борту авіаносця USS Intrepid, пришвартованого на Манхеттені, і обід на військовій базі Лейкхерст у Нью-Джерсі.

Пару всюди супроводжували шестеро охоронців, вся команда пересувалася на трьох автомобілях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі не поїдуть до Великобританії на Різдво, хоча королева й надіслала онуку запрошення, в якому написала, що хотіла б побачити малечу Лілібет, свою правнучку.

А Опра Вінфрі, яка взяла в пари скандальне інтерв'ю, у якому пролунали звинувачення когось із королівської родини в расизмі, видалила зі свого каналу запис бесіди. З чуток, це сталося, тому що відома ведуча дізналася, що багато фактів із інтерв'ю виявилися помилковими.