Королева Елизавета посетила двойные крестины своих правнуков

Монарх посетила семейное мероприятие в Виндзоре

95-летняя монарх после временного отсутствия из-за проблем со здоровьем появилась на двойных крестинах в Виндзоре. Церемония была посвящена крестинам первенца принцессы Евгении и Джека Бруксбенка, Августа Филиппа Хоука Бруксбенка, ставшего девятым правнуком королевы и занимающего 13 место в очереди на престол, а также, третьего ребенка Майка и Зары Тиндалл, Лукаса Филиппа Тиндалла.

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Евгения, дочь принца Эндрю, прибыла в Виндзорский Большой парк на службу в Королевской часовне Всех Святых в полдень.

Позже Королеву, одетую в светло-зеленую шляпу и платье, сняли на видео и фотографировали папарацци, когда та покидала церемонию в черном Range Rover.

Также на церемонии королевских крестин были, как сообщается, принц Эндрю, герцогиня Йоркская, герцоги Кембриджские Уильям и Кейт Миддлтон, а самое главное, прибыла сама королева Елизавета, пишет Sky News. Она не смогла пропустить крестины своих двух правнуков.

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Август родился в Портлендской больнице в центре Лондона 9 февраля 2021 года. Лукас же родился на полу в ванной в королевском имении Гаткомб в Глостершире 21 марта 2021 года. Бывшая звезда английского регби, муж Зары Тиндалл, рассказал в своем подкасте через несколько дней после рождения Лукаса, что они с Зарой, дочерью принцессы Анны, не смогли попасть в больницу во время родов. "В больницу не попали. На полу в ванной", – сказал он.

Королева до недавнего времени отдыхала почти месяц из-за предупреждений врачей. Она прошла предварительный осмотр в больнице и была вынуждена отказаться от нескольких публичных мероприятий из-за растяжения спины.

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Как известно, Августа и Лукаса крестили в воде из реки Иордан, специально привезенной принцом Чарльзом из своей недавней поездки на Ближний Восток.

Напомним, накануне стало известно, что еще до королевских двойных крестин скончался свекор принцессы Евгении, Джордж Бруксбенк, от осложнений, вызванных коронавирусом. Семья решила не афишировать смерть дедушки Августа и приняла тяжелое решение, несмотря ни на что, провести таинство крещения в Виндзоре.

Ранее мы сообщали, что королева Елизавета провела первую встречу после почти месяца слухов о плохом состоянии ее здоровья. Она встретилась с генералом сэром Ником Картером, который вскоре уходит в отставку.