Королева Єлизавета відвідала подвійні хрестини своїх правнуків

Монархиня відвідала сімейний захід у Віндзорі

95-річна монархиня після тимчасової відсутності через проблеми зі здоров'ям з'явилася на подвійних хрестинах у Віндзорі. Церемонія була присвячена хрестинам первістка принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка, Августа Філіпа Хоука Бруксбенка, який став дев'ятим правнуком королеви і посідає 13 місце в черзі на престол, і третьої дитини Майка та Зари Тіндолл, Лукаса Філіпа Тіндолла.

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Євгенія, дочка принца Ендрю, прибула у Віндзорський Великий парк на службу в Королівській каплиці Всіх Святих ополудні.

Пізніше Королеву, одягнену у світло-зелений капелюх та сукню, зняли на відео та фотографували папараці, коли та покидала церемонію на задньому сидінні чорного Range Rover.

Також на церемонії королівських хрестин були, як повідомляється, принц Ендрю, герцогиня Йоркська, герцоги Кембриджські Вільям і Кейт Міддлтон, а найголовніше, прибула сама королева Єлизавета, пише Sky News. Вона не змогла пропустити хрестини своїх двох правнуків.

[ + – ] Королева покидає замок у Віндзорі

Август народився в Портлендській лікарні в центрі Лондона 9 лютого 2021 року. Лукас же народився на підлозі у ванній у королівському маєтку Гаткомб у Глостерширі 21 березня 2021 року. Колишня зірка англійського регбі, чоловік Зари Тіндолл, розповів у своєму подкасті кілька днів потому, що вони із Зарою, донькою принцеси Анни, не змогли потрапити до лікарні під час пологів. "До лікарні не потрапили. На підлозі у ванній", – сказав він.

Королева донедавна відпочивала майже місяць через застереження лікарів. Вона пройшла попередній огляд у лікарні і була змушена відмовитися від кількох публічних заходів через розтягнення спини.

[ + – ] Фото королеви та інших гостей королівських хрестин

Як відомо, Августа та Лукаса хрестили у воді з річки Йордан, яку спеціально привіз принц Чарльз зі своєї нещодавньої поїздки на Близький Схід.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ще до королівських подвійних хрестин помер свекор принцеси Євгенії, Джордж Бруксбенк, від ускладнень, викликаних коронавірусом. Родина вирішила не афішувати смерть дідуся Августа і прийняла важке рішення, попри все, провести таїнство хрещення у Віндзорі.

Раніше ми повідомляли, що королева Єлизавета провела першу зустріч після майже місяця чуток про поганий стан її здоров'я. Вона зустрілася з генералом сером Ніком Картером, який незабаром йде у відставку.