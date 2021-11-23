Постаревший добряк. Киану Ривз снялся в стильной фотосессии для журнала Esquire

Киану Ривз рассказал, что перенесенные потери научили его ценить жизнь и относиться к людям с добротой и искренностью.

57-летний голливудский актер Киану Ривз в преддверии выхода франшизы "Матрица: Воскрешение", премьера которой запланирована на 22 декабря, снялся для журнала Esquire, а также рассказал о себе, своем творчестве и порассуждал о жизни.

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На фото авторства Натаниэля Голдберга он предстал в стильных и элегантных вещах от Dolce & Gabbana, Dior, Brunello Cucinelli, Umit Benan, Saint Laurent, Brioni, воплотив на снимках образ вечного одинокого странника, умудренного жизнью и возрастом. Фотограф не стал ретушировать морщины и седину актера, сохранив снимки максимально естественными. Ведь такого же принципа – естественности и простоты во всем – придерживается и сам Киану.

[ + – ] Киану Ривз в объективе Натаниэля Голдберга Фото: Esquire

Интервью для журнала Ривз давал в ресторане Le Grand Colbert в Париже, где был на съемках боевика "Джон Уик 4". В этом заведении актер последний раз появлялся в 2003 году, когда снимался в фильме с Джеком Николсоном и Дайан Китон "Любовь по правилам и без".

Он пришел в черной вязаной шапке, такого же цвета байкерской куртке и джинсах, а его лицо скрывала маска. Увидев его, посетители ресторана не могли скрыть своего восхищения.

Фото: Esquire

Издание отмечает, что за 35 лет актерской карьеры Киану снялся в 68 фильмах, и, по словам его партнеров, "он постоянно работает". Ривз отмечает, что непрерывные съемки – это его попытки "сделать карьеру", да и без работы он сидеть не привык.

На вопрос, как у него получается быть неподдельно добрым человеком и не растерять это качество с годами, Киану признался, что переносил в жизни утрату близких и дорогих людей, что дало ему понимание: человеческое время на земле очень быстротечно, поэтому не нужно тратить его на злобу и ненависть.

"Я просто так живу", – сказал он.

Слова Киану подтверждает и Кэри-Энн Мосс, сыгравшая Тринити в "Матрице". Как-то она призналась:

"Он никогда не страдал звездной болезнью. Его трудовая этика не похожа ни на чью из тех, кого я когда-либо встречала, и я видела это вблизи: он тренируется усерднее, работает усерднее, больше заботится, всегда задает все больше и больше вопросов, чтобы понять глубину того, что мы делаем. И хотя он делал все это для себя, он всегда заботился обо мне. Например, когда я попросила его посоветовать несколько хороших фильмов, которые я могла бы посмотреть со своими детьми-подростками, он, несмотря на то, что занят и вымотан, нашел время, чтобы написать этот очень, очень продуманный список", – рассказывала она.

Напомним, Киану Ривз заявил, что перед глазами Бога женат на Вайноне Райдер. Сейчас актер в отношениях с художницей Александрой Грант.

Ранее мы писали о том, что Киану Ривз помогал съемочной группе "Джона Уика 4" носить тяжелое оборудование, а после окончания работы над боевиком подарил каскадерской команде фильма часы.