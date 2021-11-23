Старий добряк. Кіану Рівз знявся у стильній фотосесії для журналу Esquire

Кіану Рівз розповів, що завдані втрати навчили його цінувати життя і ставитися до людей з добротою та щирістю.

57-річний голлівудський актор Кіану Рівз напередодні виходу франшизи "Матриця: Воскресіння", прем'єра якої запланована на 22 грудня, знявся для журналу Esquire, а також розповів про себе, свою творчість і поміркував про життя.

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На фото авторства Натаніеля Голдберга він постав у стильних та елегантних речах від Dolce & Gabbana, Dior, Brunello Cucinelli, Umit Benan, Saint Laurent, Brioni, втіливши на знімках образ вічного самотнього мандрівника, навченого життям і віком. Фотограф вирішив не ретушувати зморшки та сивину актора, зберігши знімки максимально природними. Адже такого ж принципу — природності та простоти у всьому — дотримується і сам Кіану.

[ + – ] Кіану Рівз в об'єктиві Натаніеля Голдберга Фото: Esquire

Інтерв'ю для журналу Рівз давав у ресторані Le Grand Colbert у Парижі, де був на зйомках бойовика "Джон Вік 4". У цьому закладі актор востаннє з'являвся у 2003 році, коли знімався у фільмі з Джеком Ніколсоном і Даян Кітон "Кохання за правилами і без".

Він прийшов у чорній в'язаній шапці, такого ж кольору байкерській куртці та джинсах, а його обличчя приховувала маска. Побачивши його, відвідувачі ресторану не могли приховати свого замилування.

Фото: Esquire

За 35 років акторської кар'єри Кіану знявся у 68 фільмах, і, за словами його партнерів, "він постійно працює". Рівз зазначає, що безперервні зйомки — це його спроби "зробити кар'єру", та й без роботи він сидіти не звик.

На питання, як йому виходить бути непідробно доброю людиною і не розгубити цю якість з роками, Кіану зізнався, що переносив у житті втрату близьких і дорогих людей, що дало йому розуміння: людський час на землі дуже швидкоплинний, тому не потрібно витрачати його на злість і ненависть.

"Я просто так живу", — сказав він.

Слова Кіану підтверджує і Керрі-Енн Мосс, яка зіграла Трініті у "Матриці". Якось вона зізналася:

"Він ніколи не страждав на зіркову хворобу. Його трудова етика не схожа ні на чию з тих, кого я коли-небудь зустрічала, і я бачила це поблизу: він тренується старанніше, працює старанніше, більше піклується, завжди ставить все більше і більше питань, щоб зрозуміти глибину того, що ми робимо, і хоча він робив усе це для себе, він завжди дбав про мене, наприклад, коли я попросила його порадити кілька хороших фільмів, які я могла б подивитися зі своїми дітьми-підлітками, він, незважаючи на те, що зайнятий та вимотаний, знайшов час, щоб написати цей дуже, дуже продуманий список", — розповідала вона.

Нагадаємо, Кіану Рівз заявив, що перед очима Бога одружений з Вайноною Райдер. Нині актор у стосунках із художницею Олександрою Грант.

Раніше ми писали про те, що Кіану Рівз допомагав знімальній групі "Джона Віка 4" носити важке обладнання, а після закінчення роботи над бойовиком подарував каскадерській команді фільму годинник.