Мама и сестра Илона Маска показали самые модные брюки сезона осень-зима 21/22
Мама Илона Маска умело сочетала брюки и водолазку. Ее дочь выбрала не менее интересный вариант.
73-летняя мать Илона Маска, модель и нутрициолог Мэй Маск продолжает демонстрировать изысканный вкус и следовать последним модным трендам. Так, на своей странице в Facebook она опубликовала снимок со своими детьми, Илоном и Тоской, на котором она и ее дочь предстали в кожаных брюках, которые являются одним из самых модных трендов этого сезона.
На Мэй – терракотовые брюки со складками на талии и водолазка в тон, а 47-летняя тоска выбрала более универсальный цвет. Она нарядилась в черные брюки, дополнив образ черной майкой и шифоновой серо-черно-белой блузкой с леопардовым принтом, который, кстати, весьма популярен в преддверии года Голубого водяного тигра.
Илон Маск стоит между двумя родными женщинами и обнимает их за плечи.
Снимок Мэй Маск опубликовала по случаю Дня Благодарения, поздравив своих подписчиков.
Отметим, что Мэй Маск совсем недавно продемонстрировала любовь к украинским дизайнерам, выбирая стильные и яркие ансамбли не только для встреч во время визита в Киев, но и для мероприятий в разных странах мира. Например, в Катаре она блистала в роскошном платье-вышиванке от Юлии Магдыч.
Напомним, с чем сочетать кожаные брюки, чтобы выглядеть стильно и эффектно в холодное время года.