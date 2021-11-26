Мама и сестра Илона Маска показали самые модные брюки сезона осень-зима 21/22

Мама Илона Маска умело сочетала брюки и водолазку. Ее дочь выбрала не менее интересный вариант.

73-летняя мать Илона Маска, модель и нутрициолог Мэй Маск продолжает демонстрировать изысканный вкус и следовать последним модным трендам. Так, на своей странице в Facebook она опубликовала снимок со своими детьми, Илоном и Тоской, на котором она и ее дочь предстали в кожаных брюках, которые являются одним из самых модных трендов этого сезона.

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На Мэй – терракотовые брюки со складками на талии и водолазка в тон, а 47-летняя тоска выбрала более универсальный цвет. Она нарядилась в черные брюки, дополнив образ черной майкой и шифоновой серо-черно-белой блузкой с леопардовым принтом, который, кстати, весьма популярен в преддверии года Голубого водяного тигра.

[ + – ] Илон Маск с мамой и сестрой Фото: Maye Musk/Facebook

Илон Маск стоит между двумя родными женщинами и обнимает их за плечи.

Снимок Мэй Маск опубликовала по случаю Дня Благодарения, поздравив своих подписчиков.

Отметим, что Мэй Маск совсем недавно продемонстрировала любовь к украинским дизайнерам, выбирая стильные и яркие ансамбли не только для встреч во время визита в Киев, но и для мероприятий в разных странах мира. Например, в Катаре она блистала в роскошном платье-вышиванке от Юлии Магдыч.

Напомним, с чем сочетать кожаные брюки, чтобы выглядеть стильно и эффектно в холодное время года.