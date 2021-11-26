Мама та сестра Ілона Маска показали наймодніші штани сезону осінь-зима 21/22
Мама Ілона Маска вміло поєднувала штани та водолазку. Її донька обрала не менш цікавий варіант.
73-річна мати Ілона Маска, модель і нутриціологиня Мей Маск продовжує демонструвати вишуканий смак і наслідувати останні модні тренди. Так, на своїй сторінці у Facebook вона опублікувала знімок зі своїми дітьми, Ілоном і Тоскою, на якому вона та її дочка постали у шкіряних штанах, які є одним із наймодніших трендів цього сезону.
На Мей – теракотові штани зі складками на талії та водолазка в тон, а 47-річна Тоска вибрала більш універсальний колір. Вона вбралася у чорні штани, доповнивши образ чорною майкою та шифоновою сіро-чорно-білою блузкою з леопардовим принтом, який, до речі, дуже популярний напередодні року Блакитного водяного тигра.
Ілон Маск стоїть між двома рідними жінками та обіймає їх за плечі.
Знімок Мей Маск опублікувала з нагоди Дня Подяки, привітавши своїх підписників.
Зазначимо, що Мей Маск зовсім нещодавно продемонструвала любов до українських дизайнерів, обираючи стильні та яскраві ансамблі не лише для зустрічей під час візиту до Києва, а й для заходів у різних країнах світу. Наприклад, у Катарі вона сяяла в розкішній сукні-вишиванці від Юлії Магдич.
Нагадаємо, з чим поєднувати шкіряні штани, щоб виглядати стильно та ефектно в холодну пору року.