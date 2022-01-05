Меган Маркл переплюнула Кейт Миддлтон: как выглядит самое дорогое платье герцогини Сассекской

Меган Маркл давно славится своей любовью к дорогой одежде и предпочитает не экономить на брендовых нарядах.

Герцогиня Сассекская возглавила рейтинг королевских особ, появившихся в самых дорогих нарядах в 2021 году, пишет Express.

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Меган Маркл вышла на ковровую дорожку гала-концерта Salute to Freedom в Нью-Йорке в ярко-красном платье от венесуэльского модельера Carolina Herrera стоимостью 4444 фунтов стерлингов (165 415 тыс. грн). Модель имеет ярко выраженный вырез с открытой спиной и объемную юбку со шлейфом, а также внушительное декольте.

[ + – ] Меган Маркл в платье от Carolina Herrera Фото: Getty Images

Образ жена принца Гарри дополнила туфлями с открытой пяткой от итальянского люксового бренда Giuseppe Zanotti стоимостью 260 фунтов стерлингов (9678 грн) и ювелирными украшениями.

Таким образом Меган Маркл обошла свою вечную соперницу Кейт Миддлтон, самое дорогое платье которой в прошлом году стоило 4000 фунтов стерлингов (149 тыс. грн). Речь идет о "золотом" наряде от дизайнера Jenny Packham, в котором Кейт появилась в сентябре на премьере фильма "Не время умирать" в Королевском Альберт-холле. Оно стало самым дорогостоящим приобретением герцогини Кембриджской в 2021-м.

[ + – ] "Золотое" платье Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Самой экономной из монархов оказалась королева Испании Летиция, которая появилась на торжественном мероприятии в одном из самых дешевых платьев в прошлом году. Во время официального визита в Швецию она надел темно-синее платье из тюля с рюшами от H&M, которое продавалось в розницу за 226 фунтов стерлингов (8412 грн).

[ + – ] Королева Летиция в платье H&M Фото: Casa Real

Возвращаясь к Меган Маркл, отметим, что в прошлом году она подверглась критике за неуместный наряд, который выбрала для визита в школу для бедных в Гарлеме во время трехдневного визита в Нью-Йорк. Перед детьми из семей с невысоким достатком герцогиня появилась в ансамбле, стоимость которого превышала $17 тыс.

Напомним самые яркие образы Кейт Миддлтон на Рождество.