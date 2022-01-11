"Она в ярости", – СМИ о реакции княгини Шарлен на совместное фото всех детей ее мужа

По словам источников, близких к княжеской семье Монако, Шарлен никогда не была в восторге от идеи мужа теснее общаться со своими внебрачными детьми, и тем более, знакомить их с принцем Жаком и принцессой Габриэлой.

В отсутствие княгини Шарлен князь Монако Альбер II решил, что его внебрачным детям и близнецам Жаку и Габриэле, рожденным в браке, нужно проводить побольше времени вместе, что сильно расстроило его супругу, которая сейчас проходит лечение в одной из европейских клиник, пишет New Idea.

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На прошлой неделе 29-летняя старшая дочь князя Жасмин Гримальди, рожденная американкой Тамарой Ротоло, опубликовала снимок, на котором позирует с 18-летним сыном князя, рожденным бывшей стюардессой Николь Косте, Александром, а также с семилетними Жаком и Габриэлой.

[ + – ] Дети князя Монако (слева направо): принц Жак, принцесса Габриэла, Жасмин Гримальди и Александр Косте-Гримальди Фото: Джазмин Гримальди/Instagram

По словам источников во дворце, Альберт пошел на сближение детей, чтобы старшие брат и сестра помогли младшим легче переносить длительное отсутствие матери, которая сначала 10 месяцев провела в Южной Африки, где боролась с тяжелыми последствиями ЛОР-инфекции, а теперь лечится от "физического и эмоционального истощения" в клинике в Швейцарии. Туда она отправилась вскоре после возвращения в Европу.

"Несмотря на внешность принца-плейбоя, Альберт – любящий отец всех четверых своих детей и был опорой для близнецов, пока их мама решает свои проблемы со здоровьем. Он считает, что это прекрасная возможность позволить двум его старшим детям сблизиться с близнецами и дать им возможность сосредоточиться", – говорит инсайдер, близкий ко двору.

Он добавил, что Жасмин без ума от Жака и Габриэллы, и это взаимное чувство.

"Габби боготворит ее", – отметил источник из окружения девушки из Нью-Йорка, которая часто рассказывает о принце и принцессе в соцсетях и называет себя их "старшей сестрой".

Во дворце отметили, что Альбер хочет в равной степени общаться со всеми детьми, часто приглашая во дворец Жасмин и Александра, однако Шарлен никогда не нравилась такая идея.

"Она ненавидит, что он все еще общается с их семьями, и считает, что ему следует сосредоточиться на своих детях, которые являются его законными наследниками", — говорит источник.

Еще одним камнем преткновения для Шарлен, по словам инсайдера, является ее чувство необходимости конкурировать с Жасмин за привязанность Альберта:

"Они (Альберт и Жасмин) очень похожи и иногда кажутся скорее лучшими друзьями, чем отцом и дочерью, и Шарлен чувствует себя выброшенной из их уютного маленького клуба.

Последнее общее фото детей княгиня восприняла как очередное оскорбление.

"Шарлен в ярости из-за того, что они публикуют эти фотографии ее детей с братьями и сестрами, которые выглядят как одна большая счастливая семья, в то время как она находится в такой непростой ситуации. Она невероятно чувствительна в данный момент и находит это невероятно болезненным", – подчеркнули источники.

Напомним, княгиня провела Рождество вдали от своих детей.