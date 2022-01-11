"Вона зла", – ЗМІ про реакцію княгині Шарлен на спільне фото всіх дітей її чоловіка

За словами джерел, близьких до князівської сім'ї Монако, Шарлен ніколи не була в захваті від ідеї чоловіка спілкуватися зі своїми позашлюбними дітьми, і тим більше, знайомити їх з принцом Жаком і принцесою Габріелою.

За відсутності княгині Шарлен князь Монако Альбер II вирішив, що його позашлюбним дітям і близнюкам Жаку і Габріелі, народженим у шлюбі, потрібно проводити більше часу разом, що сильно засмутило його дружину, яка зараз проходить лікування в одній із європейських клінік, пише New Idea.

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Минулого тижня 29-річна старша донька князя Жасмін Грімальді, народжена американкою Тамарою Ротоло, опублікувала знімок, на якому позує з 18-річним сином князя, народженим колишньою стюардесою Ніколь Косте, Олександром, а також із семирічними Жаком та Габрі.

[ + – ] Діти князя Монако (зліва направо): принц Жак, принцеса Габріела, Жасмін Грімальді та Олександр Косте-Грімальді Фото: Джазмин Гримальди/Instagram

За словами джерел у палаці, Альберт пішов на зближення дітей, щоб старші брат та сестра допомогли молодшим легше переносити тривалу відсутність матері, яка спочатку 10 місяців провела в Південній Африці, де боролася з тяжкими наслідками ЛОР-інфекції, а тепер лікується від “фізичного та емоційного виснаження" у клініці у Швейцарії. Туди вона вирушила невдовзі після повернення до Європи.

"Незважаючи на зовнішність принца-плейбою, Альбер — люблячий батько всіх чотирьох своїх дітей і був опорою для близнюків, поки їхня мама вирішує свої проблеми зі здоров'ям. Він вважає, що це чудова можливість дозволити двом його старшим дітям зблизитися з близнюками і дати їм можливість зосередитися", – каже інсайдер, близький до двору.

Він додав, що Жасмін божеволіє від Жака і Габріели, і це взаємне почуття.

"Габбі обожнює її", – зазначило джерело з оточення дівчини з Нью-Йорка, яка часто розповідає про принца та принцесу в соцмережах і називає себе їхньою "старшою сестрою".

У палаці зазначили, що Альбер хоче однаково спілкуватися з усіма дітьми, часто запрошуючи до палацу Жасмін та Олександра, проте Шарлен ніколи не подобалася така ідея.

"Вона ненавидить, що він все ще спілкується з їхніми сім'ями, і вважає, що йому варто зосередитись на своїх дітях, які є його законними спадкоємцями", — говорить джерело.

Ще одним каменем спотикання для Шарлен, за словами інсайдера, є її почуття необхідності конкурувати з Жасмін за прихильність Альбера:

"Вони (Альбер і Жасмін) дуже схожі і іноді здаються швидше кращими друзями, ніж батьком та дочкою, і Шарлен почувається викинутою з їхнього затишного маленького клубу.

Останнє спільне фото дітей княгиня сприйняла як чергову образу.

"Шарлен зла через те, що вони публікують ці фотографії її дітей з братами і сестрами, які виглядають як одна велика щаслива сім'я, у той час як вона перебуває в такій непростій ситуації. Вона неймовірно чутлива наразі і сприймає це дуже болюче", – наголосили джерела.

Нагадаємо, княгиня провела Різдво далеко від своїх дітей.