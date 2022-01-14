Кэти Перри поделилась откровенными снимками (фото)

Подписчики звезды в восторге от "возвращения" такого контента

Накануне 37-летняя певица Кэти Перри поделилась в своем Instagram со 148 млн подписчиков снимками, на которых предстала без одежды выше пояса. На фото топлес звезда позирует только в джинсах. На первом снимке Кэти стоит спиной к камере и закрывает грудь длинными волосами. На других кадрах певица продемонстрировала корсет и металлический топ.

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Отметим, что за 12 часов серия фото, подписанная Кэти словами "зажжем, крошка", собрала 2,5 миллиона лайков и почти 18 тысяч комментариев. "Вау!", "она вернулась", "наконец-то контент, который мы ждали так долго", — комментируют снимки подписчики знаменитости, намекая на ее скромные фото во время беременности и первых месяцев после появления ребенка.

[ + – ] Кэти Перри демонстрирует фото топлес.

Напомним, что Кэти Перри вместе со своим возлюбленным, 45-летним британским киноактером Орландо Блумом стали родителями летом 2020-го года. Это первый ребенок для 37-летней певицы, однако у Орландо Блума есть 11-летний сын от брака с Мирандой Керр.

Ранее Фокус писал о том, как Кэти Перри поздравила своего возлюбленного Орландо Блума с днем рождения, поделившись с публикой кадрами личных моментов их совместной жизни.

Напомним, Кэти Перри делилась секретами быстрого похудения после беременности. В частности, певица ходит на тренировку 5 раз в неделю и предпочитает силовые нагрузки.