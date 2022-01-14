Кеті Перрі поділилася відвертими знімками (фото)

Підписники зірки у захваті від "повернення" такого контенту.

Напередодні 37-річна співачка Кеті Перрі поділилася у своєму Instagram зі 148 млн підписників знімками, на яких постала без одягу вище пояса. На фото топлес зірка позує тільки в джинсах. На першому знімку Кеті стоїть спиною до камери та закриває груди довгим волоссям. А на інших кадрах співачка продемонструвала корсет та металевий топ.

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Зазначимо, що за 12 годин серія фото, підписана Кеті словами "запалимо, крихітко", зібрала 2,5 мільйони лайків та майже 18 тисяч коментарів. "Вау!", "вона повернулася", "нарешті контент, який ми чекали так довго", — коментують знімки підписники знаменитості, натякаючи на її скромні фото під час вагітності та перших місяців після появи дитини.

[ + – ] Кеті Перрі демонструє фото топлес.

Зазначимо, що Кеті Перрі разом зі своїм коханим, 45-річним британським кіноактором Орландо Блумом стали батьками влітку 2020-го року. Це перша дитина для 37-річної співачки, проте в Орландо Блума є 11-річний син від шлюбу з Мірандою Керр.

Раніше Фокус писав про те, як Кеті Перрі привітала свого коханого Орландо Блума з днем народження, поділившись з публікою кадрами особистих моментів їхнього спільного життя.

Нагадаємо, Кеті Перрі ділилася секретами швидкого схуднення після вагітності. Зокрема співачка ходить на тренування 5 разів на тиждень і надає перевагу саме силовим навантаженням.