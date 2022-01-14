Врач назвала три причины того, почему 80% диет после Нового года заканчиваются провалом

Наедаясь на праздниках от души, люди обещают сбросить все лишнее уже за пару недель, но, столкнувшись с первыми же трудностями, бросают диету в течение месяца.

8 человек из 10, решивших начать худеть после новогодних праздников, "срываются" уже к февралю. Какие три причины этого явления, и как избежать неудачи в своем желании сбросить лишний вес, рассказала доктор Алона Пульде из глобального приложения по питанию Lifesum.

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Набору веса, а затем безуспешным попыткам его сбросить "способствуют" несколько моментов.

Зацикленность на внешних факторах

Общие новогодние обещания, такие как похудеть или желание получить больше денег, ограничены, потому что они игнорируют внутренние потребности человека. Потеря веса – это один из способов удовлетворить потребность в здоровье, но не в том случае, если это делается нездоровыми способами – лишениями и ограничениями, например. Другими словами, человеку не хватает силы воли отказаться от любимых продуктов, и он снова и снова срывается. Ключевым моментом для успеха является определение того, что действительно нужно, как удовлетворить эти потребности и какие из них являются наиболее устойчивыми

Злоупотребление высококалорийной пищей

Во время праздничного сезона человек ест часто и много, обещая себе затем обязательно сесть на диету и сбросить все, что наелось на Новый год и Рождество.

"Мы запрограммированы стремиться к плотности калорий, часто употребляя сильно обработанные продукты (жареное мясо, выпечка, сладкое), которые поддерживают высокий уровень калорий, но устраняют клетчатку и воду, необходимые для отключения нашей системы насыщения. В результате мы переедаем, поглощая высококалорийную пищу с высоким содержанием жира", – отмечает доктор.

Похудение в одиночку

Меняться всегда сложно, но еще труднее делать это в одиночестве, говорит Пульде:

"Совместные занятия и диета с членом семьи или другом увеличивает успех на пути к изменениям, поскольку вы можете регулярно контролировать свое продвижение и сообщать о прогрессе кому-то, кроме себя".

Она также рекомендует использовать приложение для отслеживания меню на диете, которые содержат множество правильных рецептов и планов питания.

"Понимая, почему диетические решения терпят неудачу, мы можем противостоять искушению поддаться давлению и вместо этого выработать устойчивые привычки питания в 2022 году, которые действительно работают", – подчеркнула доктор.

[ + – ] Диетолог рекомендует найти партнера по похудению, а не страдать в одиночку Фото: pexels.com

Как придерживаться правильного питания

Не рубите с плеча

Пульде рекомендует вместо быстрого исправления нарушенного новогодними застольями режима питания сделать привычку здорового питания темой всего года. По ее словам, необходимо выстраивать правильный рацион не один месяц, внося разнообразие или изменения, а не стремиться похудеть уже за пару недель.

"Например, если вы пытаетесь включить больше растительных блюд, чтобы помочь своим целям по снижению веса, измените завтрак на растительную основу, не ешьте мяса по понедельникам или выбирайте местные и сезонные фрукты и овощи в течение следующих трех месяцев", – советует диетолог, акцентируя внимание на том, что изменения должны быть постепенными, а не резкими.

Продумайте четкий план и найдите партнера

Диетолог предлагает желающим сбросить вес ставить перед собой четкие цели в плане улучшения состояния здоровья и похудения. Чтобы процесс был интересным и не вызывал желания все бросить, нужно найти человека, который будет худеть вместе с вами. Это может быть член семьи, друг или одержимый такой же целью знакомый. Когда два человека занимаются одним и тем же делом, они могут делиться успехами, мотивировать друг друга и обеспечить взаимный контроль.

"Предоставьте как можно больше подробностей и включите подготовку в свое планирование – что вам нужно сделать на пути достижения цели", – рекомендует доктор.

Составьте список питания

Изменение привычек в еде начинается с похода за продуктами. Перед тем, как в очередной раз отправиться в супермаркет, Пульде советует сверить план покупок со своим новым меню и выбирать только то, что поможет эффективно двигаться к цели сбросить лишние килограммы.

[ + – ] Перед походом за продуктами список покупок необходимо сверить с планом питания

Не сдавайтесь

Даже самые организованные и целеустремленные люди могут сорваться на диете. Однако, уверяет диетолог, это – не повод все бросить и поставить крест на своих целях. Она советует не отчаиваться и составить план того, как вернуться в нужное русло, если новогодняя диета начнет давать сбои.

Напомним, ученые Кембриджского университета разработали метод 90 минут, который, по их мнению, может помочь сбросить лишние килограммы, не ограничивая себя в еде.