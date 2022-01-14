Лікарка назвала три причини того, чому 80% дієт після Нового року закінчуються провалом

Наїдаючись на святах від душі, люди обіцяють скинути все зайве вже за кілька тижнів, але, зіткнувшись з першими труднощами, кидають дієту протягом місяця.

8 людей із 10, які вирішили почати худнути після новорічних свят, "зриваються" вже до лютого. Які три причини цього явища та як уникнути невдачі в своєму бажанні скинути зайву вагу, розповіла лікарка Алона Пульде з глобального додатку з харчування Lifesum.

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Набиранню ваги, а потім безуспішним спробам його скинути "сприяють" кілька моментів.

Зацикленість на зовнішніх факторах

Загальні новорічні обіцянки, такі як схуднення або бажання отримати більше грошей, обмежені, тому що вони ігнорують внутрішні потреби людини. Втрата ваги — це один зі способів задовольнити потребу в здоров'ї, але не в тому випадку, якщо це робиться нездоровими способами — позбавленнями й обмеженнями, наприклад. Іншими словами, людині не вистачає сили волі відмовитись від улюблених продуктів, і вона знову й знову зривається. Ключовим моментом для успіху є визначення того, що дійсно потрібно, як задовольнити ці потреби та які є найбільш стійкими.

Зловживання висококалорійною їжею

Під час святкового сезону людина їсть часто і багато, обіцяючи собі потім обов'язково сісти на дієту та скинути все, що наїлося на Новий рік і Різдво.

"Ми запрограмовані прагнути до щільності калорій, часто вживаючи сильно оброблені продукти (смажене м'ясо, випічка, солодке), які підтримують високий рівень калорій, але усувають клітковину та воду, необхідні для відключення нашої системи насичення. Як наслідок ми переїдаємо, поглинаючи висококалорійну їжу високим вмістом жиру", — зазначає лікарка.

Схуднення поодинці

Змінюватися завжди складно, але ще важче робити це на самоті, каже Пульде:

"Спільні заняття і дієта з членом сім'ї або другом збільшує успіх на шляху до змін, оскільки ви можете регулярно контролювати своє просування і повідомляти про прогрес комусь, крім себе".

Вона також рекомендує використовувати програму для відстеження меню на дієті, які містять безліч правильних рецептів і планів харчування.

"Розуміючи, чому дієтичні рішення зазнають невдачі, ми можемо протистояти спокусі піддатися тиску й натомість виробити стійкі звички харчування у 2022 році, які справді працюють", — наголосила лікарка.

[ + – ] Дієтологиня рекомендує знайти партнера зі схуднення, а не страждати наодинці Фото: pexels.com

Як дотримуватися правильного харчування

Не рубайте з плеча

Пульде рекомендує замість швидкого виправлення порушеного новорічними гуляннями режиму харчування зробити звичку здорового харчування темою всього року. За її словами, необхідно вибудовувати правильний раціон не один місяць, вносячи різноманітність чи зміни, а не прагнути схуднути вже за кілька тижнів.

"Наприклад, якщо ви намагаєтеся додати більше рослинних страв, щоб допомогти своїм цілям зі зниження ваги, змініть сніданок на рослинну основу, не їжте м'яса по понеділках або обирайте місцеві та сезонні фрукти та овочі протягом наступних трьох місяців", — радить дієтологиня, акцентуючи увагу на тому, що зміни мають бути поступовими, а не різкими.

Продумайте чіткий план і знайдіть партнера

Дієтологиня пропонує охочим скинути вагу ставити перед собою чітку мету в плані поліпшення стану здоров'я та схуднення. Щоб процес був цікавим і не викликав бажання все кинути, потрібно знайти людину, яка худнутиме разом із вами. Це може бути член сім'ї, друг чи одержимий такою самою метою знайомий. Коли дві людини займаються однією і тією самою справою, вони можуть ділитися успіхами, мотивувати одне одного та забезпечити взаємний контроль.

"Надайте якнайбільше подробиць і додайте підготовку в своє планування — що вам потрібно зробити на шляху досягнення мети", — рекомендує лікарка.

Складіть список харчування

Зміна навичок у їжі починається з походу за продуктами. Перед тим, як укотре вирушити в супермаркет, Пульде радить звірити план покупок зі своїм новим меню та вибирати лише те, що допоможе ефективно рухатися до мети скинути зайві кілограми.

[ + – ] Перед походом за продуктами список покупок необхідно звірити з планом харчування

Не здавайтесь

Навіть найорганізованіші та цілеспрямовані люди можуть зірватися на дієті. Проте, запевняє дієтологиня, це — не привід кинути і поставити хрест на своїх цілях. Вона радить не впадати у відчай і скласти план того, як повернутися в потрібне русло, якщо новорічна дієта почне давати збої.

Нагадаємо, вчені Кембриджського університету розробили метод 90 хвилин, який, на їхню думку, може допомогти скинути зайві кілограми, не обмежуючи себе в їжі.