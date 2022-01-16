В новом сериале о Гарри Поттере его мать сыграет трансгендерная женщина, а отца – не белый актер

СМИ уже предвидят грядущие судебные тяжбы между создателями нового шоу и британской писательницей Джоан Роулинг, которая вряд ли давала свое согласие на использование ее персонажей.

Пока Джоан Роулинг, автор серии книг о приключениях Гарри Поттера, продолжает противостоять нападкам хейтеров из-за своей позиции по отношению к трансгендерам, видеопродюсер TikTok Меган Макелли заявила о намерении выпустить веб-сериал о Гарри Поттере, в котором волшебных персонажей будут играть трансгендерные и небинарные актеры, а также актеры, внешность которых далека от оригинальных героев, сообщает Daily Mail.

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В частности автор проекта на роль Джеймса Поттера, отца юного волшебника Гарри, ищет только актера "азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского жителя".

Продюсеры не уточняют, кого они планируют взять на роль Лили Эванс, матери Гарри, но заявили, что хотят "гендерно-неконформную, небинарную, транс-женщину".

Также не белый актер должен будет играть Сириуса Блэка, роль которого в оригинальных фильмах исполнил Гэри Олдман.

"Мы стремимся отразить разнообразие фан-базы в любимых персонажах, представляя цветных людей, странные сюжетные линии и персонажей разных вероисповеданий", – заявила Макелли.

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Журналисты уже прочат инициаторам нового шоу из США судебную тяжбу с автором "поттерианы" Джоан Роулинг, поскольку уверены, что она не давала им разрешения на использование ее персонажей. Хотя создатели сериала представили свой собственный сценарий, в котором Гарри Поттер не фигурирует в качестве центрального героя, он основан на книгах, написанных Роулинг, которая тщательно охраняет свои авторские права. Ее персонажи Ремус Люпин, Питер Петтигрю, Марлен Маккиннон и Доркас Медоуз, появятся в сериале. Люпина, говорят продюсеры, могут играть представители любого пола, но Петтигрю должен играть "гендерно неконформный, небинарный, транс-мужчина".

Когда сериал, который будет сниматься на северо-западе США в июне и июле, будет показан общественности, пока неизвестно. Сама же Джоан Роулинг пока никак не прокомментировала планы касательно нового проекта.

Напомним, Джоан Роулинг в июне 2020 года обвинили в трансфобии после того, как та поделилась в своем Twitter мнением о статье "Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют". Она опубликовала пост, в котором язвительно отметила, что ранее для определения таких "людей" было слово. "Люди, которые менструируют. Я уверена, что было какое-то другое слово для этого. Помогите вспомнить. Жанщуны? Жинущики? Женще?".

Писательницу захейтили в соцсетях, ее осудил исполнитель роли о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф, а противники Роулинг даже опубликовали в Сети адрес и фото ее дома.

Нашлось немало и тех, кто встал на защиту знаменитой британки.