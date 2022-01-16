У новому серіалі про Гаррі Поттера його матір зіграє трансгендерна жінка, а батька – не білий актор

ЗМІ вже передбачають майбутні судові позови між творцями нового шоу та британською письменницею Джоан Роулінг, яка навряд чи давала свою згоду на використання її персонажів.

Поки Джоан Роулінг, автор серії книг про пригоди Гаррі Поттера, продовжує протистояти нападкам хейтерів через свою позицію стосовно трансгендерів, відеопродюсер TikTok Меган Макеллі заявила про намір випустити веб-серіал про Гаррі Поттера, в якому чарівних персонажів гратимуть транс-актори, небінарні, а також актори, зовнішність яких далека від оригінальних героїв, повідомляє Daily Mail.

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Зокрема автор проекту на роль Джеймса Поттера, батька юного чарівника Гаррі, шукає тільки актора "азіатського, чорного, африканського походження, етнічно неоднозначного, багаторасового, корінного, латиноамериканського, латиноамериканського, близькосхідного, південноазіатського чи тихоокеанського жителя".

Продюсери не уточнюють, кого вони планують взяти на роль Лілі Еванс, матері Гаррі, але заявили, що хочуть "гендерно-неконформну, небінарну, транс-жінку".

Також не білий актор повинен грати Сіріуса Блека, роль якого в оригінальних фільмах виконав Гері Олдман.

"Ми прагнемо відобразити різноманітність фан-бази в улюблених персонажах, представляючи кольорових людей, дивні сюжетні лінії та персонажів різних віросповідань", – заявила Макеллі.

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Журналісти вже пророкують ініціаторам нового шоу із США судовий позов від авторва "поттеріани" Джоан Роулінг, оскільки впевнені, що вона не давала їм дозволу на використання її персонажів. Хоча творці серіалу представили свій власний сценарій, в якому Гаррі Поттер не фігурує як центральний герой, він заснований на книгах, написаних Роулінгом, котра ретельно охороняє свої авторські права. Її персонажі Ремус Люпін, Пітер Петтігрю, Марлен Маккіннон і Доркас Медоуз, з'являться у проекті. Люпіна, кажуть продюсери, можуть грати представники будь-якої статі, але Петтигрю повинен грати "гендерно неконформний, небінарний, транс-чоловік".

Коли серіал, який зніматиметься на північному заході США у червні та липні, буде показаний громадськості, поки що невідомо. Сама ж Джоан Роулінг поки що не прокоментувала плани щодо нового шоу.

Нагадаємо, Джоан Роулінг у червні 2020 року звинуватили у трансфобії після того, як та поділилася у своєму Twitter думкою про статтю "Створення рівноправного світу після COVID-19 для людей, які менструюють". Вона опублікувала пост, у якому уїдливо зазначила, що раніше на визначення таких " людей " було слово. "Люди, які менструюють. Я впевнена, що було якесь інше слово для цього. Допоможіть згадати. Жанщуни? Жінщики? Жінки?".

Письменницю захейтіли в соцмережах, її засудив виконавець ролі про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф, а противники Роулінг навіть опублікували в Мережі адресу та фото її будинку.

Знайшлося чимало і тих, хто став на захист знаменитої британки.