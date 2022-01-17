Моргенштерн и его жена Дилара встретились с Павлом Дуровым в Дубае

Недавно пара переехала из России в Эмираты.

Скандальный 23-летний российский рэпер и шоумен со своей женой, 21-летней блогершей Диларой накануне встретились с российским айти-предпринимателем, Павлом Дуровым. Об этом стало известно из Instagram девушки. Она выложила историю, на которой написала "Паша Дуров — топ, и его вилла тоже", однако впоследствии удалила эту информацию.

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На личное знакомство с 37-летним бизнесменом и основателем Telegram намекнул и сам рэпер в новом треке "Почему?". Он поет: "Я вчера пил вино на вилле у Паши Дурова. Он просил передать вам, что стену (соцсеть "Вконтакте" — ред) не вернет уже".

[ + – ] Клип на новую песню Алишера.

Отметим, что музыкант начал детально изучать крипторынок и вложил 10 млн рублей в блокчейн-проект The Open Network (TON), разработкой которого занимается команда Павла Дурова.

Ранее Моргенштерн встречался в ОАЭ с рок-музыкантом Тиллем Линдеманном. Тот праздновал в Дубае свой 59-й день рождения.

[ + – ] Свадьба Моргенштерна и его возлюбленной Дилары в 2021-м году

Напомним, звездные супруги выехали в ОАЭ и сейчас живут в Дубае. Поскольку Моргенштерна в РФ обвиняли в распространении наркотических веществ через соцсети.

Ранее Фокус писал о свадьбе Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной в стиле 90-х, которую в конце посетил наряд полиции с обыском.