Моргенштерн та його дружина Ділара зустрілися з Павлом Дуровим у Дубаї

Нещодавно пара переїхала з Росії до Еміратів.

Скандальний 23-річний російський репер та шоумен зі своєю дружиною, 21-річною блогеркою Діларою напередодні зустрілися з російським айті-підприємцем, Павлом Дуровим. Про це стало відомо з Instagram дівчини. Вона виклала сторі, на якому написала "Паша Дуров — топ, і його вілла теж", проте згодом видалила цю інформацію.

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На особисте знайомство з 37-річним бізнесменом та засновником Telegram натякнув і сам репер у новому треку "Чому?". Він співає: "Я вчора пив вино на віллі в Паши Дурова. Він просив передати вам, що стіну (соцмережу "Вконтакте" — ред) не поверне вже".

[ + – ] Кліп на нову пісню Алішера.

Зазначимо, що музикант почав детально вивчати крипторинок та вклав 10 млн рублів у блокчейн-проєкт The Open Network (TON), розробкою якого займається саме команда Павла Дурова.

Раніше Моргенштерн зустрічався в ОАЕ з рок-музикантом Тіллем Ліндеманном. Той святкував у Дубаї свій 59-ий день народження.

[ + – ] Весілля Моргенштерна та його коханої Ділари

Нагадаємо, зіркове подружжя виїхало до ОАЕ і наразі мешкає в Дубаї. Оскільки Моргенштерна в РФ звинувачували в розповсюдженні наркотичних речовин через соцмережі.

Раніше Фокус писав про весілля Моргештерна та його коханої Ділари Зінатулліної у стилі 90-х, на яке наприкінці завітав наряд поліції з обшуком.