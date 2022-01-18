Руперт Гринт признался, кем для него является Джоан Роулинг

После скандалов вокруг писательницы актер поддержал ее и назвал "своей тетушкой"

Один из главных актеров саги "Гарри Поттер", 33-летний Руперт Гринт, воплотивший на экране образ Рона Уизли, рассказал, как относится к автору книг о Выжившем мальчике, британской писательнице и сценаристке Джоан Роулинг. Об этом пишет Times.

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Руперт отметил, что между ним и 56-летней Роулинг сложные отношения, однако он очень ценит ее. Актер сравнил писательницу со своей тетушкой. "Не обязательно слушаться тетушку во всем, что она говорит, но она все еще моя тетушка", — признался Руперт Гринт.

[ + – ] Руперт Гринт сыграл во франшизе Рона Уизли, лучшего друга Гарри Поттера. Фото: Time

Ранее Фокус сообщал, что автора бессмертной истории о Гарри Поттере обвинили в антисемитизме. Известный комик отметил, что образы гоблинов во вселенной магии, созданной Роулингом, списаны с карикатур из антисемитской книги "Протоколы сионистских мудрецов".

Напомним, из-за скандала с твитами Джоан Роулинг о трансгендерных людях писательнице даже не предстояло появиться в юбилейном выпуске "Гарри Поттера", вышедшем на экраны 1 января 2022-го года. Однако впоследствии создатели картины изменили свое решение и автор появилась в кадре.

Также мы писали о том, сколько заработали главные актеры киносаги "Гарри Поттер" за предыдущие фильмы франшизы.